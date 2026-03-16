Tohle bude nejvýkonnější Android tablet vůbec! Nabídne brutální čipset a 200Hz OLED displej Hlavní stránka Zprávičky Chystaný RedMagic Gaming Tablet 5 Pro má dostat 200Hz OLED displej a Snapdragon 8 Elite Gen 5 Herní tablet v kompaktním 9" formátu by mohl nabídnout parametry, které v této kategorii zatím nikdo nemá Informace pochází z čínské sítě Weibo, globální dostupnost ani cena zatím nejsou známy Jakub Kárník Publikováno: 16.3.2026 10:00 Herní tablety jsou pořád úzce zaměřený segment, kde se výrobci předhání hlavně v obnovovací frekvenci a výkonu čipsetu. Jenže to, co uniklo o chystaném RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, posouvá laťku na úroveň, kde zatím nikdo jiný nestojí. Alespoň na papíře. Navíc, takový tablet bude jistě skvěle použitelný i na práci a jinou zábavu, nežli nutně hraní. 200 Hz displej jako odpověď na Lenovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 v tabletu? To tu ještě nebylo Baterie 9 000 mAh zní líp, než jak dopadne Kdy a za kolik? 200 Hz displej jako odpověď na Lenovo Známý čínský leaker Digital Chat Station zveřejnil na síti Weibo příspěvek, ze kterého vyplývá, že nový RedMagic tablet dostane 200Hz OLED displej. To není náhodné číslo — je to přímá odpověď na Lenovo Legion Tab Gen 5, který se chlubí frekvencí 165 Hz. RedMagic tak chce být v tomto ohledu jednoznačně nejrychlejší. současný RedMagic Astra: Přesná úhlopříčka zatím potvrzená není, ale předchůdce RedMagic Gaming Tablet 3 Pro (v globální distribuci známý jako RedMagic Astra) měl 9palcový panel. Dá se tedy očekávat podobný kompaktní formát, který je pro hraní v rukou podstatně pohodlnější než velké 11″ nebo 13″ tablety. Snapdragon 8 Elite Gen 5 v tabletu? To tu ještě nebylo Podle stejného úniku má tablet pohánět Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 — čipset, který zatím známe výhradně z vlajkových telefonů. V benchmarku Geekbench překonává hranici 10 000 bodů a grafiku obstarává Adreno 840. V kontextu herního tabletu to znamená, že by teoreticky neměl mít problém s žádným současným mobilním titulem, ani emulací PC her. Baterie 9 000 mAh zní líp, než jak dopadne Únik zmiňuje také baterii s kapacitou 9 000 mAh. Na první pohled slušné číslo, jenže v kombinaci s výkonným čipsetem a 200Hz OLED panelem se dá čekat, že při intenzivním hraní bude výdrž spíš průměrná. Pro srovnání — tablety s méně náročným hardwarem a podobnou kapacitou akumulátoru běžně vydrží celý den. Tady to bude záležet hodně na tom, jak agresivně bude Android řídit spotřebu a jestli RedMagic nabídne rozumné profily pro úsporu energie. Kdy a za kolik? RedMagic už oficiálně potvrdil, že na nástupci modelu Gaming Tablet 3 Pro pracuje. Datum uvedení na čínský trh ale zatím nezaznělo a globální dostupnost — pravděpodobně opět pod jiným názvem — přijde s dalším zpožděním. Cena rovněž není známa, ale s ohledem na použitý hardware se dá předpokládat, že nepůjde o levnou záležitost. Jako u každého předprodejního úniku platí, že specifikace se mohou do finální verze změnit. Přesto je zajímavé sledovat, kam se herní tablety posouvají — zatímco běžné tablety soutěží v tenčích rámečcích a lepších fotoaparátech, herní segment tahá za opačný konec a sází čistě na výkon a rychlost displeje. Jestli to zákazníci ocení, ukáže až prodejní číslo. Zaujal by vás herní tablet s 200Hz displejem, nebo vám na hraní stačí telefon? Zdroj: Notebookcheck