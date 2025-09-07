Nubia Air je tenká ale odolná novinka, která má namířeno do ČR Hlavní stránka Zprávičky ZTE představilo novinku v podobě tenkého smartphonu Nubia Air Mimo své tloušťky konstrukce zaujme vysokou odolností s certifikací IP68/IP69K Zvědavi jsme také na reálný výkon nepříliš známého čipsetu Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 7.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Možná jste si v posledních týdnech začali všímat v nabídkách velkých prodejců elektroniky postupně sílící nabídky smartphonů ZTE. Již brzy by se k nim měla připojit horká novinka v podobě smartphonu Nubia Air. Jak název pomrkávající směrem k Applu napovídá, jedná se o velmi tenký smartphone. Útlý pas však rozhodně není vše, co tato novinka nabídne. Slušná baterie a čipset Unisoc Do konstrukce s tloušťkou 5,9 mm, respektive 6,7 mm po započtení fotomodulu, výrobce nacpal baterii s kapacitou 5 000 mAh a podporou 33W nabíjení. Z našeho pohledu zajímavá je volba čipsetu Unisoc T8300, pro ZTE jde však o poměrně tradiční řešení, které nalezneme v celé škále jeho telefonů. Tento 6nm čipset je pak z pohledu specifikací velmi podobný řešením jako Mediatek Dimensity 6300 či Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, tudíž zde lze očekávat výkon nižší-střední třídy. Podpořen pak má být 8 GB RAM a 256GB úložištěm. Navzdory tomu, jak vypadá modul fotoaparátu, na zádech nalezneme pouze jeden, 50MPx fotoaparát s objektivem o světelnosti f/1.6. Zbylé dva objektivy náleží 2MPx snímači hloubky ostrosti a VGA „pomocný senzor“. V kontrastu se zmíněnou výbavou pak působí použitý displej. Jedná se o 6,78″ AMOLED panel o 120Hz obnovovací frekvenci, 1,5K rozlišení a s velmi solidním jasem 4 500 nitů. Navíc je pod displejem ukrytý optický snímač otisků prstů. O ochranu tohoto panelu se pak stará sklo Corning Gorila Glass 7i a nadstandardní je i odolnost tohoto 172 gramů vážícího smartphonu. Nubia Air totiž splňuje certifikaci IP68 a IP69K deklarující odolnost vůči prachu i tryskající horké vodě. Jak padlo již v samotném úvodu, Nubia Air se bude prodávat i na našem trhu, cena ale zatím nebyla konkretizována. Dle webu GSMArena.com se ovšem novinka vydá do Evropy s cenovkou 250€ neboli v přepočtu přibližně 6 100 Kč. To by byla lákavá nabídka, nemyslíte? Dali byste novince od Nubie za 6 tisíc šanci? Zdroje: TZ, GSMArena.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024