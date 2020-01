UleFone prodává ARMOR X6. “Podvodníka” s Androidem 9 za 1400 korun

Základní výhodou je rozhodně odolnost. Nový uleFone ARMOR X6 v pohodě zvládne pád z více než metrové výšky a disponuje ochranou IP68/IP69K. Na třicet minut s ním můžete ve vodě do hloubky metru a půl. K tomu je vybavená i jeho zadní kamera s osmi megapixely, která je připravená na podvodní natáčení. Ta přední má megapixelů pět. K dalším ochranným vlastnostem patří vysoká odolnost proti poškrábání, proudu horké vody, vibracím, vlhkosti a také extrémním teplotám. Na promo videích výrobce telefon s oblibou rochní v písku. Metr pod zemí telefon vydrží 24 hodin. Zvláštní výbavu uzavřeme možností pracovat s telefonem i v rukavicích, ale vychytávek nabízí ještě mnohem víc. Třeba sadu aplikací pro stavaře a dělníky.

Ulefone ARMOR X6 IP68 IP69K Waterproof 5.0 inch 4000mAh 2GB 16GB MT6580 Quad core

Z běžných parametrů stojí za zmínku pětipalcový displej s rozlišením 720×1280 pixelů, senzor pro rozpoznávání obličeje a baterie o kapacitě 4000 mAh. Ta by měla vydržet až 13 hodin hovoru. A nesmíme zapomenou na přítomnost Androidu 9, což je u takového typu telefonu skvělé. Ale ať jen nechválíme, máme i pár výtek. Telefon sice poskytuje dualSIM, ale zvládne jen 3G sítě. Kombinace 2 GB RAM a 16 GB ROM je taky hodně nízko. Na druhou stranu, co byste chtěli od telefonu za nějakých patnáct stovek? Je připravený sloužit v drsných podmínkách, ale nemusíte se s ním rovnou vrhnout pod lavinu. Určitě by uspokojil i jiné nenáročné uživatele, kteří upřednostňují praktičnost před high-end vychytávkami a výkonem.

Zdroj: banggood