Hodinky Amazfit dostanou nový procesor. Pomůže třeba při srdeční arytmii

Čínská společnost Huami, která ve spolupráci s Xiaomi vyrábí hodinky značky Amazfit, dnes na své “AI Innovation Conference” představila nový procesor Huangshan 2, který má budoucí přístroje pohánět. Nový čipset je výsledkem vývoje, který odstartoval jen pár týdnů po představení první generace na podzim roku 2018. Na procesoru se údajně pracovalo 450 dní a nebylo úplně snadné u něj dosáhnout všeho požadovaného. Nicméně nyní jsme se od firmy dozvěděli, co má nový procesor Huangshan 2 pro Amazfit hodinky umět.

Jak už to u vývoje čipsetů bývá, i tady se dočkáme větší efektivity využití energie. To znamená lepší výkon při nižším ždímání baterie. Huangshan 2 bude oproti předchůdci postavený na technologii open source RISC-V. Procesor má také novou nezávislou neurální jednotku, která se má postarat o plynulejší reakce umělé inteligence. Přímo při prezentaci bylo mimo jiné firma Huami zmínila, že nový procesor Huangshan 2 díky tomu poskytne hodinkám Amazfit sedminásobně lepší schopnost předpovědět či poznat srdeční arytmii z tepu uživatele. To je jistě velmi dobrá zpráva. Celkově se mají algoritmy zrychlit až šestadvacetkrát.

Mezi další oznámené novinky patří podpora pro “always-on-display” funkci, která je oblíbená jak s ohledem na zobrazované informace, tak i výdrž baterie. O úsporu energie se má starat také nový C2 koprocesor, jenž má hodinky pohánět v době, kdy hlavní jednotka není potřeba. Prý půjde až o padesátiprocentní úspory. Huami by mělo vlastní čipset Huangshan 2 poslat do masové výroby na podzim. Hodinky s novým jádrem v těle by se měly na trh dostat v roce 2021.

Máte hodinky Amazfit? Jste spokojení?

Zdroj: Gizmo