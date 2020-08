POCO prý chystá konkurenta pro OnePlus Nord. Má šanci?

Telefony OnePlus byly ještě před několika lety brány jako revoluční vyzyvatelé vlajkových mobilů větších a zavedenějších značek. Za poslední roky se ale situace změnila a samotné OnePlus se musí mít na pozoru před dalšími výrobci, kteří firmu velmi lákavým poměrem cena/výkon atakují odspodu. Společnosti se celkem povedlo nedávné představení modelu Nord. Ten po vlažném přijetí předchozího (a hodně drahého) mobilu OnePlus 8 opět platí za proslulého “zabijáka” vlajkových telefonů. Na podobné úrovni je i nedávno představený Pixel 4a od Googlu a jak se zdá, přibude i další konkurent. Chystá se totiž nový dostupný telefon od POCO, který by se měl konkrétně OnePlus Nord postavit.

OnePlus Nord or…. wait for the new POCO?#POCO #POCOcomingsoon

