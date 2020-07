Fotoaparát Google dostane v aktualizaci na verzi 7.5 zajímavé novinky

Budoucí uživatelé aplikace Fotoaparát Google v telefonech Pixel (a pak případně i dalších) se mohou těšit na velmi zajímavé novinky. V betaverzi systému Android 11 byly u této aplikace objeveny odkazy na funkce, které se pravděpodobně objeví společně s mobily Pixel 4a a 5. Objeví se několik vychytávek, které rozhodně stojí za povšimnutí a potěší spousty uživatelů. Mezi novinky nachystané pro aplikaci Fotoaparát Google 7.5 patří například rozmazání motion blur nebo audio zoom. Pojďme si projít, co vše nového se v tomto nástroji objeví.

Novinky v aplikaci Fotoaparát Google ve verzi 7.5

Motion blur

Tato nová funkce je v kódu ukryta pod názvem Lasagna. Jde ovšem o klasický fotografický efekt rozmazání pohybem. Údajně má mít kvalitu srovnatelnou se zrcadlovkami. Při dřívějším zkoumání této funkce skrze Pixel 4 se objevovalo krycí jméno Paneer, teď je tedy evidentně jiné.

Audio zoom

Takzvané přiblížené audio bylo také poprvé nalezeno v kódu aplikace u čtvrtého Pixelu. Google na ní tedy pracuje už celkem dlouhou dobu. Například ve fotoaparátu posledních Samsung telefonů už je. Funkce zajišťuje, že společně s přiblížením videa je intenzivnější a správně pořízen také audio záznam.

Intenzita blesku

Doposud je ve Fotoaparátu Google možné blesk (LED přisvětlení) pouze zapnout, nebo vypnout. Nová verze aplikace údajně přinese možnost volit jeho intenzitu libovolně.

Přímé sdílení videa

Nyní má uživatel možnost rovnou sdílet na sociální sítě a do různých služeb fotografie. Do budoucna to půjde i s videi. Je na světě také seznam služeb, se kterými to bude možné.

Discord

Facebook

Facebook Messenger

Google Hangouts

Google Messages

GroupMe

Helo

imo

Instagram

KakaoTalk

Kik

LINE

ShareChat

Signal

Skype

Slack

Snapchat

Telegram

Textra

Twitter

VSCO

Verizon Messages

Viber

WeChat

WhatsApp

Mimo tyto novinky aplikace Fotoaparát Google 7.5 také opětovně potvrdila příchod dalších mobilů Pixel. V kódu byly nalezenky zmínky o modelech Pixel 4a, Pixel 4a 5G a Pixel 5. Ty bychom měli oficiálně spatřit už za pár týdnů.

