Emoji Kitchen teď nabízí tisíce kombinací smajlíků. Můžete se vyřádit

V únoru letošního roku představil Google novinku jménem Emoji Kitchen. Jde o prostředí spojené s klávesnicí Gboard, které umožňuje kombinování emoji (smajlíků, chcete li) do nových podob. V této “kuchyni” můžete klidně nasadit opičce brýle nebo navléct ducha do klobouku. V poslední aktualizaci tohoto kreativního nástroje nyní přibylo obrovské množství dalších kombinací. Zatímco doposud jich byly stovky, v bohatším grafickém balíku už jich je přes 14 tisíc. Nové kombinace pro Emoji Kitchen zamířily do beta verze klávesnice Gboard 3. prosince. V plné verzi se objeví do pár týdnů.

Kromě širší nabídky dorazil také nový způsob pro míchání emoji mezi sebou. Dříve se nabídka objevovala pouze po kliknutí na jednoho smajlíka. Nové prostředí umožňuje rovnou kliknout na dva za sebou a Emoji Kitchen vygeneruje jejich kombinace. Pro umocnění daného emoji je nyní k dispozici i zajímavý efekt po dvojitém klepnutí. Od února, kdy tato funkce do Gboard přišla, prý vygenerovala smíšené smajílky ve více než třech miliardách případů.

