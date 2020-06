Aplikace Android Auto dostala nové ikony v navigaci přes Google Maps

Velmi malá změna, ale vypadá hezky. Řeč je o nových ikonách, kterými disponuje aplikace Android Auto se spuštěnými Google Mapami s navigací. Pod standardním zeleným panelem s instrukcemi a odbočkami se nacházejí zástupci pro vyhledávání, nastavení, objízdnou trasu a přehled trasy. Vedle nich je pak také symbol se třemi tečkami ukrývající další možnosti. Všechny ikony v této sekci mají nově v Android Auto tzv. materiální design. Jsou díky tomu čistší, rozeznatelnější a celkově více zapadají do současného stylu Google aplikací.

Automobilová aplikace je jednou z posledních, které ještě na viditelnější zásah po stránce designu čekaly. Nutno dodat, že nejen po grafické stránce by tento oblíbený nástroj motoristů zasloužil více vyladit. Nové ikony pro Google Mapy v Android Auto by snad mohly být předzvěstí dalších větších změn. Upravený vzhled aplikace podle všeho vyrazil globálně do všech přístrojů a i ve vašem telefonu (nebo spíš autě) byste už měli změnu vidět.

Používáte v Android Auto navigaci v Google Mapách?

Zdroj: apolice