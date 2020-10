Garmin představil chytré hodinky určené počítačovým pařanům

Ať už se to někomu líbí nebo ne, hraní počítačových her už je delší dobu považováno za sport. Svým způsobem to teď vlastně potvrdila také společnost Garmin, která je v současnosti proslulá hlavně nositelnou elektronikou právě pro sportovce. Přímo pro hráče připravila firma Garmin chytré hodinky Instinct v nové variantě Esports Edition. Ptáte se, jak nevšedně by mohlo takové zařízení sloužit zapáleným pařanům? Minimálně jedna funkce je vlastně dost unikátní.

Garmin vyvinul desktopovou platformu STR3AMUP!, skrze kterou je možné živě sledovat tepovou frekvenci, úroveň stresu a celkové vyčerpání hráče. Diváci v turnajovém sále či u online streamu tak mohou sledovat nejen to, co provádí člověk ve hře, ale co hra vlastně dělá s člověkem. Jako byste sledovali a analyzovali “budíky” u závodního auta. Jde rozhodně o zajímavý nápad, který ještě více zpestří sledování hráčů v akci.

Garmin: Instinct – Esports Edition

Nové hodinky Garmin Instinct nabízejí v případě modelu Esports Edition kromě uvedené vychytávky stejné vlastnosti jako standardní verze. Mimo jiné tedy širokou nabídku sportovních režimů nebo 14 dní výdrže. V případě použití při hraní je maximem 80 hodin. Hodinky Garmin Instinct Esports Edition jsou na webu výrobce dostupné za 300 dolarů (cca 6950 Kč) v černé “Black Lava” barvě.

Jak “rozpálení” býváte u hraní her?

Zdroj: Garmin