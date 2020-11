Na světě je nová Android nadstavba OriginOS. Kdo za ní stojí a co umí?

Ve světě chytrých telefonů se brzy objeví úplně nová grafická nadstavba systému Android. Tedy jakéhosi funkčního a grafického hávu, který překrývá základní vzhled operačního systému. Podobně jako třeba MIUI (Xiaomi), One UI (Samsung), EMUI (Huawei) nebo OxygenOS (OnePlus). Nová nadstavba nese název OriginOS a stojí za ní společnost Vivo. Jak už jsme od čínských vývojářů a značek zvyklí, prostředí je to hodně barevné a pestré. Zatím se přesně neví, kdy a do jakých telefonů bude instalováno, ale už existují první ukázky.

Vivo X60, Vivo X60 Pro & Origin OS LIVE Launch Event

OriginOS se evidentně bude vyžívat ve čtvercových a obdélníkových widgetech na ploše telefonu. Společnost Vivo tyto prvky nazvala jako Klotski grid, což je odkaz na puzzle s podobným principem skládání. Tyto dlaždice, které hodně připomínají dřívější vzhled Windows, mají být plné aktuálních informací. Dalším prvkem, o kterém se ví, jsou dynamické tapety reagující vzhledem například na počasí nebo jasem na denní dobu. Dočkat se máme také pozadí, na kterých budou postupně růst květiny. Rychlost si přitom může nastavit uživatel. Nová nadstavba OriginOS by měla brzy nahradit předchozí Vivo řešení FunTouch a mělo by mezi nimi jít dokonce i přepínat. Starší nadstavba doposud úplně oblíbená nebyla, takže má Vivo určitě co zlepšovat.

Fandíte systému velkých dlaždic?

Zdroj: aauthority