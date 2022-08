Co přijde po mobilu? Video od Nothing láká na další produkt

Velmi zajímavá bezdrátová sluchátka Ear (1), ještě více poutavý telefon Phone (1)… a co dál? Společnost Nothing má zatím na trhu dvě zařízení a fanoušci této extravagantní značky pochopitelně řeší, jaké zařízení z dílny této anglicko-čínské firmy se ukáže jako další. Na tuto zvídavou notu aktuálně zabrnkalo samotné Nothing, které láká na nový tajemný produkt skrze nové video na YouTube. I když v něm není přímo řečeno, o jaké zařízení půjde, kontext je poměrně jasný.

What’s after Phone (1)? | Nothing Series #5

Video, které je přímo nazvané “Co je po Phone (1)?” a v němž hraje hlavní úlohu hlavní produktový designér firmy Tom Howard, oklikou naznačuje, že půjde o další sluchátka. O těch už v posledních týdnech proběhlo také několik úniků a zdá se, že by mělo jít rovnou o dva modely. Jedním z nich prý budou upravené Nothing Ear (1) Stick a druhým zástupce nové generace Nothing Ear (2). Chystaná sluchátka už se údajně testují na některých asijských trzích.

