Nothing posílá na český trh tři novinky! Telefony oslní periskopickým teleobjektivem, sluchátka ohromnou výdrží Hlavní stránka Zprávičky Nothing dnes představil Phone (4a), Phone (4a) Pro a náhlavní sluchátka Headphone (a) Telefony ve střední třídě nabízejí periskopický teleobjektiv a Snapdragon řady 7, ceny startují na 9 199 Kč Sluchátka Headphone (a) slibují neuvěřitelnou výdrž 135 hodin a přijdou na 3 999 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.3.2026 14:21 Žádné komentáře 0 Londýnská značka Nothing si za pár let existence vybudovala pověst firmy, která nechce být jako všichni ostatní. Dnes tuto pověst podložila třemi novými produkty najednou – smartphony Phone (4a) a Phone (4a) Pro a náhlavními sluchátky Headphone (a). My je od minulého týdne testujeme v redakci a zatím vám přinášíme kompletní přehled toho, co Nothing přichystal. Phone (4a) a Phone (4a) Pro: střední třída s periskopem Nejtenčí Nothing v historii a kovové unibody tělo Glyph rozhraní: víc diod, víc funkcí Headphone (a): pět dní poslechu a čtyři barvy Ceny a dostupnost v Česku Phone (4a) a Phone (4a) Pro: střední třída s periskopem Největší novinkou letošní řady (4a) je bezesporu periskopický teleobjektiv – věc, kterou ve střední třídě příliš často nepotkáte. Oba modely disponují 50Mpx hlavním snímačem s optickou stabilizací a 50Mpx 3,5× periskopickým teleobjektivem, přičemž u modelu Pro zvládne digitální zoom až 140×, u standardního modelu pak 70×. Fotoaparát je poháněný enginem TrueLens 4, který přináší funkci Ultra XDR fotografií vyvinutou ve spolupráci s Googlem. Pod kapotou modelu Phone (4a) Pro tepe Snapdragon 7 Gen 4, který má oproti předchůdci nabídnout o 27 % vyšší výkon CPU a o 30 % lepší grafiku. Standardní Phone (4a) dostane o stupínek nižší Snapdragon 7s Gen 4. Oba modely běží na Nothing OS 4.1 postaveném na Androidu 16 a mají garantované 3 roky velkých aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat. Nejtenčí Nothing v historii a kovové unibody tělo Phone (4a) Pro je s tloušťkou 7,95 mm dosud nejtenčí telefon značky Nothing. Kovové unibody tělo kombinuje ikonický průhledný design s certifikací IP65. Standardní model (4a) sází na kombinaci kovu a skla s certifikací IP64. Oba telefony přicházejí v růžové barvě, která je letos zjevně hlavním tahákem – u modelu Pro doplněná stříbrnou a černou, u základního modelu ještě bílou a modrou. Displej modelu Pro měří 6,83″, nabízí rozlišení 1,5K, obnovovací frekvenci 144 Hz a špičkový jas 5 000 nitů v HDR – to je nejvíc, co kdy Nothing do telefonu dal. Standardní (4a) má 6,78″ AMOLED s jasem 4 500 nitů a 120Hz frekvencí. Oba modely chrání Corning Gorilla Glass 7i a disponují PWM stmíváním na frekvenci 2 160 Hz pro šetrnější zobrazení. Glyph rozhraní: víc diod, víc funkcí Signaturní svítící záda dostala u obou modelů upgrade. Phone (4a) má nový Glyph Bar složený z 63 mini-LED diod s jasem 3 500 nitů – o 40 % víc než u předchůdce Phone (3a). Phone (4a) Pro pak přichází s plnohodnotným Glyph Matrix o 137 diodách, který pokrývá o 57 % větší plochu a nabízí dvojnásobný jas oproti minulé generaci. LED diody slouží k notifikacím, ukazatelům průběhu hovorů, nabíjení nebo časovačů, a mohou fungovat i jako přisvícení pro fotografie. Oba telefony sdílejí baterii o kapacitě 5 080 mAh s podporou 50W rychlého nabíjení – na 60 % kapacity se dostanete za půl hodiny. Nothing slibuje, že po 1 200 nabíjecích cyklech si baterie zachová více než 90 % kapacity. Headphone (a): pět dní poslechu a čtyři barvy Vedle telefonů Nothing představil i náhlavní sluchátka Headphone (a), která cílí na mladší publikum hledající kombinaci stylu a výdrže. A právě výdrž je jejich hlavní trumf – až 135 hodin poslechu na jedno nabití (s vypnutým ANC), což je podle Nothingu zhruba dvojnásobek oproti současné konkurenci. Stačí to na týden běžného používání, aniž byste sahali po kabelu. Pokud přece jen baterii vyčerpáte, 5 minut nabíjení vám dá dalších 5 hodin poslechu. Sluchátka váží 310 gramů, mají certifikaci IP52 a přicházejí ve čtyřech barvách: černé, bílé, růžové a žluté. Právě žlutá varianta bude limitovaná edice s pozdějším startem prodeje. Po zvukové stránce Headphone (a) nabízejí 40mm titanový měnič, certifikovaný Hi-Res Audio Wireless s kodekem LDAC a adaptivní potlačení hluku ve třech úrovních. Za zmínku stojí i fyzické ovládání převzaté z dražšího modelu Headphone (1) – kolečko, páčka a tlačítko na náušnících místo dotykových ploch. Novinka Camera Shutter navíc promění tlačítko v dálkovou spoušť fotoaparátu na spárovaném telefonu. Ceny a dostupnost v Česku Předobjednávky Phone (4a) a Headphone (a) startují již dnes, 5. března, na webu nothing.tech a u vybraných partnerů. Prodej obou produktů začíná 13. března. Předobjednávky na Phone (4a) Pro se otevírají 13. března s tím, že v rámci předobjednávkového období bude dostupné zvýhodnění. Samotný prodej modelu Pro pak startuje 27. března. Limitovaná žlutá varianta sluchátek Headphone (a) půjde do prodeje až 6. dubna. České ceny vypadají následovně: Phone (4a) 8/128 GB: 9 199 KčPhone (4a) 12/256 GB: 10 999 KčPhone (4a) Pro 8/128 GB: 12 199 KčPhone (4a) Pro 12/256 GB: 13 999 KčHeadphone (a): 3 999 Kč Zaujal vás některý z nových produktů Nothing? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Více o autorovi