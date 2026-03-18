První dojmy: Nothing Phone (4a) Pro míří na český trh a je zcela jiný než jeho předchůdci Hlavní stránka Články Nothing Phone 4a Pro opouští poloprůhledný design a přechází na celokovové unibody tělo z hliníku Displej o úhlopříčce 6,83″ s jasem 5 000 nitů a 144Hz obnovovací frekvencí předčí i vlajkový Phone 3 V Česku startuje od 12 199 Kč, prodej se rozběhne 27. března Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Nothing letos střílí z jiného soudku. Zatímco předchozí telefony řady A stavěly na poloprůhledných zádech a hravém designu, Phone 4a Pro vypadá, jako by ho navrhoval úplně jiný tým. Hliníková unibody konstrukce, minimalistická silueta a fotoaparát soustředěný do jednoho podlouhlého modulu — to je recept, který zní povědomě. Měli jsme možnost si stříbrnou variantu osahat a tady jsou naše první dojmy. Hliník místo plastu a konec průhledných zad Glyph Matrix: větší a jasnější Displej, který zastíní vlastní vlajkovou loď Snapdragon 7 Gen 4 a slušná, nikoliv ohromující výbava Trojitý fotoaparát s periskopem a 140× zoomem Baterie na den, nabíjení za půlhodinu NothingOS 4.1: čistý Android s trochou osobnosti České ceny a dostupnost První dojmy: Nothing dospěl, ale za jakou cenu? Hliník místo plastu a konec průhledných zad Když vezmete Phone 4a Pro do ruky, okamžitě pocítíte, že tohle není žádná plastová hračka. Celokovové tělo má tloušťku pouhých 7,95 mm, čímž se jedná o nejtenčí Nothing telefon v historii. Hmotnost 210 gramů sice není zanedbatelná, ale rozložení váhy je příjemné a telefon v dlani sedí přirozeně. Povrch stříbrné varianty je matný, decentní a odolný vůči otiskům — na rozdíl od lesklých provedení některých konkurentů jej nebudete stokrát denně otírat. Transparentní design ale úplně nezmizel. Nothing ho přesunul výhradně do oblasti fotomodulu, kde průhledný kryt odhaluje náznaky vnitřní struktury. V moři identických smartphonů je to stále výrazný rozlišovací prvek. Zbylá záda jsou čistě kovová, bez jakýchkoli dekorací. Kdo miloval starý Nothing design, bude muset si možná chvíli zvykat. Kdo ho považoval za kýč, bude nadšený. Odolnost je na úrovni IP65, tedy ochrana proti prachu a stříkající vodě. Není to IP68, ale pro běžný život to stačí — déšť i oplach pod kohoutkem telefon zvládne. Displej kryje Gorilla Glass 7i. KOUPIT NOTHING PHONE 4A PRO Glyph Matrix: větší a jasnější Světelný prvek na zádech prošel zásadní proměnou. Místo Glyph Baru, který najdete u levnějšího Phonu 4a, dostal model Pro plnohodnotnou Glyph Matrix se 137 mini LED diodami. Oproti vlajkovému Phone 3 je o 57 % větší a svítí dvakrát jasněji — až kolem 3 000 nitů. Umí zobrazovat symboly kontaktů, progress notifikací, fungovat jako always-on ukazatel času a samozřejmě blikat v rytmu vyzvánění. Na levém boku zůstává fyzické tlačítko Essential Key pro rychlý přístup k Essential Space, ale ovládání Glyphu z něj nespustíte. Je to škoda, protože na spodní části je kovový kroužek, který vypadá přesně jako místo pro takové tlačítko. Displej, který zastíní vlastní vlajkovou loď Phone 4a Pro má 6,83palcový flexibilní AMOLED s rozlišením 2 800 × 1 260 pixelů (1,5K, hustota 450 ppi). Obnovovací frekvence dosahuje 144 Hz, špičkový jas pak 5 000 nitů při HDR obsahu. Pro kontext: vlajkový Nothing Phone 3 nabízí 6,67″ displej se 120 Hz a maximem 4 500 nitů. Střední třída tak vlastní vlajkovou loď v parametrech displeje jednoduše přeskočila. Při prvním zapnutí zaujmou výrazně tenké rámečky — Nothing udává 1,85 mm, což je o 21 % méně než u základního Phone 4a. Barvy jsou živé, pozorovací úhly široké a v kombinaci s PWM stmíváním při 2 160 Hz by měl být displej šetrný k očím i při nočním čtení. Dotyková frekvence 2 500 Hz pak potěší hlavně hráče. Snapdragon 7 Gen 4 a slušná, nikoliv ohromující výbava Uvnitř tiká Snapdragon 7 Gen 4 s GPU Adreno 722 a pamětmi LPDDR5x, což je oproti levnějšímu Phone 4a (Snapdragon 7s Gen 4) mírný, ale znatelný krok nahoru. Nothing slibuje o 27 % vyšší výkon CPU a 30 % lepší grafiku ve srovnání s loňským Phonem 3a Pro. Benchmark GeekBench 6 ukazuje na skóre 1319 v případě jednojádrového výkonu a 4163 bodů v multi-core testu. Subjektivně systém reagoval svižně, animace byly plynulé a aplikace se otevíraly bez prodlev. Na výběr jsou dvě konfigurace: 8/128 GB a 12/256 GB. Úložiště je typu UFS 3.1, tedy nikoliv nejnovější standard, ale pro běžné použití je to plně dostatečné. Chladící plocha 5 300 mm² (odpařovací komora) by měla zajistit, že se telefon při zátěži nepřehřeje — to ale prověří až delší testování. Trojitý fotoaparát s periskopem a 140× zoomem Fotovýbava Phone 4a Pro na papíře vypadá velmi zajímavě. Hlavní snímač je nový 50Mpx Sony LYT-700C s čipem o 24 % větším než u předchůdce, doplněný optickou stabilizací. Vedle něj stojí 50Mpx periskopický teleobjektiv s 3,5× optickým zoomem a OIS — stejný senzor, jaký používá vlajkový Phone 3. Trojici uzavírá 8Mpx širokoúhlý objektiv se 120° záběrem. Vpředu pak sedí 32Mpx selfie kamerka. Nothing se chlubí podporou až 140× digitálního zoomu, ale z prvních zkušeností se potvrzuje, co známe odjinud — extrémní přiblížení funguje přijatelně na budovy a vzory, ale na běžné fotografování je prakticky nepoužitelné. Realisticky využitelný je zoom zhruba do 10×. Zajímavější je ale nový trojitý 12bitový ISP a funkce Ultra XDR, která kombinuje 13 RAW snímků do jednoho HDR výsledku. Na kvalitu foťáku si ale počkáme až do recenze. Baterie na den, nabíjení za půlhodinu Kapacita akumulátoru činí 5 080 mAh, což je identická hodnota jako u základního Phone 4a. Nothing slibuje přibližně 17 hodin typického používání. Nabíjecí výkon 50 W je na střední třídu solidní a výrazně překonává například Pixel 10a, který se musí spokojit s 23 W. Bezdrátové nabíjení ale chybí — a to je u telefonu za přes 12 tisíc korun věc, kterou část zákazníků nepřehlédne. NothingOS 4.1: čistý Android s trochou osobnosti Telefon běží na Androidu 16 s nadstavbou NothingOS 4.1. Pokud jste měli v ruce jakýkoli předchozí Nothing telefon, budete doma — minimalistické widgety, přehledný šuplík s aplikacemi, téměř bez bloatwaru a možnost přepínat mezi černobílými ikonami Nothing a barevnými výchozími ikonami Googlu. Nově přibyl Essential Search pro vyhledávání napříč celým telefonem a cloudový přístup k Essential Space, tedy k poznámkám, screenshotům a hlasovým záznamům. KOUPIT NOTHING PHONE 4A PRO Z AI funkcí stojí za zmínku integrace ChatGPT a Google Gemini, plus AI Eraser v galerii, který běží přímo na zařízení. Nothing slibuje 3 generace aktualizací Androidu a 6 let bezpečnostních záplat. Tři roky OS updatů nejsou v roce 2026 nic oslnivého — Samsung i Xiaomi nabízejí víc — ale šest let security patchů je alespoň slušný záchytný bod. České ceny a dostupnost Nothing Phone 4a Pro se v Česku prodává ve stříbrné, černé a růžové barvě za následující ceny: 8/128 GB: 12 199 Kč 12/256 GB: 13 999 Kč Předobjednávky běží od 13. března na nothing.tech a u vybraných partnerů, ostrý prodej startuje 27. března. Pro srovnání: základní Phone 4a začíná na 9 199 Kč a je v prodeji již od 13. března. První dojmy: Nothing dospěl, ale za jakou cenu? Phone 4a Pro je bezpochyby nejpropracovanější střední třída, kterou Nothing kdy vyrobil. Hliníkové tělo dává telefonu váhu a důstojnost, displej je na svou kategorii výjimečný a trojitý fotoaparát s periskopem slibuje víc než obvyklá výbava v této kategorii. Glyph Matrix dodává osobitost, i když absence tlačítka pro jeho ovládání zamrzí. KOUPIT NOTHING PHONE 4A PRO Otázkou ale zůstává, jestli se Nothing cenou netrefil příliš vysoko. Za 12 199 Kč se už ocitáte v území, kde konkurují čínské alternativy s takřka vlajkovými čipsety, a zároveň zlevněné loňské vlajkové lodě. Tři roky OS updatů taky v roce 2026 nikoho neohromí. Na druhou stranu — pokud hledáte telefon, který prostě vypadá a působí jinak než všechno ostatní na trhu, Nothing tuto pozici stále drží. I když tentokrát v podstatně konzervativnějším balení. Zaujal vás Nothing Phone 4a Pro, nebo dáte přednost levnějšímu Phone 4a? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 