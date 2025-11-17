TOPlist

Nothing Phone (3) je mnohem lákavější koupě! Má unikátní vzhled, teleobjektiv a čistý systém

  • Nothing Phone (3) je v Black Friday akci za 15 599 Kč, původně stál 21 599 Kč
  • Má unikátní design s Glyph Matrix, ale Snapdragon 8s Gen 4 není top vlajkový čip
  • Za původní cenu měl silnou konkurenci, za 15,6k je to zajímavá alternativa k mainstreamu

Jakub Kárník
17.11.2025 10:00
Ikona komentáře 0
nothing phone 3 jpg

Black Friday shazuje cenu Nothing Phone (3) z původních 21 599 Kč na 15 599 Kč. To je sleva šest tisíc na telefon, který vzbuzuje emoce – buď ho milujete, nebo nechápete, proč by si ho někdo kupoval. Za původní cenu měl tvrdou konkurenci od OnePlus 13, Pixelu 9 nebo Galaxy S25. Ale za 15,6 tisíce je to jiná pohádka – dostanete unikátní design, zábavný software a alternativu k zavedeným značkám.

Co je na Nothing Phone (3) jiného

Nothing Phone (3) vypadá jako nic jiného na trhu. Zadní strana ze skla Gorilla Glass Victus má transparentní část a Glyph Matrix – malý kruhový displej v pravém horním rohu. Ten ukazuje čas, notifikace a můžete na něm hrát mini hry (ano, třeba flašku). Je to divné? Ano. Je to zábavné? Taky ano.

nothing phone 3 zadní dot displej

Telefon má hliníkový rám, IP68 odolnost proti vodě a prachu a váží 218 gramů. Je to trochu kluzký, takže budete potřebovat pevný úchop nebo pouzdro.

Software Nothing OS 3.5 (postavený na Androidu 15) nabízí monochromatický pixel-artový styl, který změní všechny ikony aplikací. Trvá chvíli, než si zvyknete, ale výsledek vypadá moderně a jinak než všechny ostatní telefony. Pokud se vám to nelíbí, můžete přepnout zpět na klasický vzhled.

Zvukové efekty a vyzváněcí tóny jsou futuristické a zábavné – generativní AI vytváří mírně odlišné zvuky pro kontakty a aplikace. Je to detail, ale funguje to skvěle.

Specifikace: solidní vyšší třída, ne vlajková loď

Nothing Phone (3) má 6,67″ OLED displej s rozlišením 2800×1260 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem 800 nitů (typicky). To je slušné, ale ne špičkové – třeba Galaxy S25 má lepší čitelnost na slunci.

nothing phone 3 displej

Procesor Snapdragon 8s Gen 4 je „ořezanější“ verze vlajkového čipu. V běžném používání je rychlý a plynulý, ale při náročných hrách jako 3DMark Solar Bay Stress Test se telefon zahřeje na 53 °C a baterie klesne klidně o 10 % za 20 minut. To není ideální pro hardcore gamery.

Baterie 5150 mAh vydrží 4-6 hodin obrazovky na jedno nabití, což je průměr. Nabíjení 65 W kabelem doplní 50 % za 20 minut, plných 100 % za hodinu. Bezdrátové nabíjení 15 W je bonus.

Fotoaparáty: zábavné, ne pro nadšence

Trojitý 50MP fotoaparát (hlavní + ultrawide + 3× periskopový teleobjektiv) je solidní, ale ne zázračný. Recenzenti chválí konzistenci barev napříč všemi kamerami a zábavné filtry („Presets“) – černobílý režim, retro look, soft focus. To funguje skvěle pro sociální sítě, ale nadšence do fotografie to neuspokojí.

Selfie kamera 50MP je dobrá, 4K video při 60 FPS taky, ale Nothing se nepředvádí jako fotomobil.

Za původních 21,6 tisíce byl Nothing Phone (3) předražený. Za 15,6 tisíce je to zajímavá alternativa pro ty, kteří chtějí zkusit něco jiného. Není to pro každého, ale pokud vás design a filosofie Nothing osloví, budete spokojení. Jen si rozmyslete, jestli vám stačí „solidní střední třída s unikátním designem“, nebo chcete špičkový výkon za podobnou cenu.

Kupujete telefony kvůli designu, nebo specifikacím?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

