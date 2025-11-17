Nothing Phone (3) je mnohem lákavější koupě! Má unikátní vzhled, teleobjektiv a čistý systém Hlavní stránka Zprávičky Nothing Phone (3) je v Black Friday akci za 15 599 Kč, původně stál 21 599 Kč Má unikátní design s Glyph Matrix, ale Snapdragon 8s Gen 4 není top vlajkový čip Za původní cenu měl silnou konkurenci, za 15,6k je to zajímavá alternativa k mainstreamu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Black Friday shazuje cenu Nothing Phone (3) z původních 21 599 Kč na 15 599 Kč. To je sleva šest tisíc na telefon, který vzbuzuje emoce – buď ho milujete, nebo nechápete, proč by si ho někdo kupoval. Za původní cenu měl tvrdou konkurenci od OnePlus 13, Pixelu 9 nebo Galaxy S25. Ale za 15,6 tisíce je to jiná pohádka – dostanete unikátní design, zábavný software a alternativu k zavedeným značkám. Co je na Nothing Phone (3) jiného Nothing Phone (3) vypadá jako nic jiného na trhu. Zadní strana ze skla Gorilla Glass Victus má transparentní část a Glyph Matrix – malý kruhový displej v pravém horním rohu. Ten ukazuje čas, notifikace a můžete na něm hrát mini hry (ano, třeba flašku). Je to divné? Ano. Je to zábavné? Taky ano. Telefon má hliníkový rám, IP68 odolnost proti vodě a prachu a váží 218 gramů. Je to trochu kluzký, takže budete potřebovat pevný úchop nebo pouzdro. KOUPIT NOTHING PHONE (3) V AKCI Software Nothing OS 3.5 (postavený na Androidu 15) nabízí monochromatický pixel-artový styl, který změní všechny ikony aplikací. Trvá chvíli, než si zvyknete, ale výsledek vypadá moderně a jinak než všechny ostatní telefony. Pokud se vám to nelíbí, můžete přepnout zpět na klasický vzhled. Zvukové efekty a vyzváněcí tóny jsou futuristické a zábavné – generativní AI vytváří mírně odlišné zvuky pro kontakty a aplikace. Je to detail, ale funguje to skvěle. Specifikace: solidní vyšší třída, ne vlajková loď Nothing Phone (3) má 6,67″ OLED displej s rozlišením 2800×1260 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem 800 nitů (typicky). To je slušné, ale ne špičkové – třeba Galaxy S25 má lepší čitelnost na slunci. Procesor Snapdragon 8s Gen 4 je „ořezanější“ verze vlajkového čipu. V běžném používání je rychlý a plynulý, ale při náročných hrách jako 3DMark Solar Bay Stress Test se telefon zahřeje na 53 °C a baterie klesne klidně o 10 % za 20 minut. To není ideální pro hardcore gamery. KOUPIT NOTHING PHONE (3) V AKCI Baterie 5150 mAh vydrží 4-6 hodin obrazovky na jedno nabití, což je průměr. Nabíjení 65 W kabelem doplní 50 % za 20 minut, plných 100 % za hodinu. Bezdrátové nabíjení 15 W je bonus. Fotoaparáty: zábavné, ne pro nadšence Trojitý 50MP fotoaparát (hlavní + ultrawide + 3× periskopový teleobjektiv) je solidní, ale ne zázračný. Recenzenti chválí konzistenci barev napříč všemi kamerami a zábavné filtry („Presets“) – černobílý režim, retro look, soft focus. To funguje skvěle pro sociální sítě, ale nadšence do fotografie to neuspokojí. Selfie kamera 50MP je dobrá, 4K video při 60 FPS taky, ale Nothing se nepředvádí jako fotomobil. KOUPIT NOTHING PHONE (3) V AKCI Za původních 21,6 tisíce byl Nothing Phone (3) předražený. Za 15,6 tisíce je to zajímavá alternativa pro ty, kteří chtějí zkusit něco jiného. Není to pro každého, ale pokud vás design a filosofie Nothing osloví, budete spokojení. Jen si rozmyslete, jestli vám stačí „solidní střední třída s unikátním designem“, nebo chcete špičkový výkon za podobnou cenu. Kupujete telefony kvůli designu, nebo specifikacím? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday Nothing Nothing Phone (3) slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024