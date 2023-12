Nothing chystá model Phone (2a), který má nalákat na nižší cenu

Stále ale dostaneme poměrně solidní specifikace a unikátní vzhled

V USA má telefon stát okolo 400 dolarů (asi 9 000 korun bez daně)

Společnost Nothing pod vedením Carla Peie dosud představila dvojici telefonů, přičemž každý z nich nabízí na svou cenu slušnou výbavu, unikátní software a v neposlední řadě také dnes již ikonické diody na zadní straně. Už nějakou dobu slýcháme o odlehčené verzi a právě ta je předmětem nedávného úniku.

Nothing už nás na telefon tak trochu nalákalo a nejnovější únik odhaluje přední a zadní stranu prototypu (PVT), který je využíván pro různé certifikace a ověření, že vše funguje jak má. Odhaluje nám netradiční složení dvojice fotoaparátů (50 MP hlavní a 50 MP ultraširoký) na zadní straně uprostřed, současné telefony Nothing měly vždy modul v levém horním rohu. Otazník visí nad Glyph podsvícením, které má projít kompletním redesignem.

Nothing Phone 2a PVT Gets:

– 120Hz OLED panel

– Dimensity 7200

– 8/128GB

– 50MP dual camera setup

– Ships with Nothing OS 2.5

– Android 14

– New back design

– Redesigned Glyph

– Glyph controls similar to Phone 2 MWC launch, Good for $400 pic.twitter.com/WNCoJoRMhW — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 16, 2023

Už dřívější spekulace ukazovaly na 6,7palcový OLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí, což se nám nyní také (částečně) potvrdilo. Pod kapotou bude tikat čipset MediaTek Dimensity 7200, který nabízí lepší výkon než Snapdragon 778G u první generace. Sekundovat mu bude 8 GB RAM a 128GB úložiště.

Systémem bude takřka jistě Nothing OS 2.5 postavený okolo Androidu 14, v USA se má prodávat za cenu okolo 400 dolarů, což je asi 9 000 korun bez daně. Paradoxně bude tento telefon větším nástupcem původního modelu než Nothing Phone (2), který spadá do mnohem vyšší cenové kategorie.

Zdroj: GSMArena