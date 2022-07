Nothing Phone (1) je na trhu teprve pár dní a už se potýká s prvními porodními bolestmi. Uživatelé si stěžují na zelený odstín u displeje, ale také na mrtvé pixely okolo selfie kamerky. Zatím není jasné, jak moc je tento problém rozšířený, každopádně na Twitteru, Redditu i dalších sítích se objevují dotazy, zda se tyto neduhy dějí i ostatním uživatelům.

Nothing Phone (1) má problémy s displejem

Jeden z uživatelů, který si koupil Nothing Phone (1) v Indii na e-shopu Flipkart si všiml nazelenalého odstínu v horní části displeje, stejným problémem dle jeho slov disponoval i nový kus, který od obchodu dostal. Není to tak dávno, co se s podobnými neduhy musel vypořádat také Samsung u modelů Galaxy Note 20 a Galaxy S20. Zakladatel společnosti Nothing, Carl Pei má se zelenými displeji také zkušenosti. Ještě za dob, kdy vedl OnePlus se to stalo modelům Nord i 8 Pro.

@nothing Have received Nothing Phone 1 yesterday & after 1 hour this dead pixel appeared. What to do with this now? pic.twitter.com/b20WpYdKyf — Shubham Saxena (@shubhroxstar) July 15, 2022

Jiní lidé si stěžují na to, že se jim během několika hodin používání začínají objevovat mrtvé pixely v oblasti selfie kamerky. Firma mezitím problémy potvrdila, ačkoliv není jasné, zda se jim povede problémy vyřešit jednoduchou softwarovou aktualizací, nebo zda budou muset sáhnout k výměnám kusů.

Potkal vás někdy podobný problém?

Zdroj: AndroidAuthority