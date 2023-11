Na oficiálním e-shopu Nothing můžete koupit telefony za snížené ceny

Oba se pyšní unikátním vzhledem a originálním uživatelským prostředím

Dražší model dokonce podporuje jakožto první Android iMessage od Applu

Společnost Nothing vedená Carlem Peiem (jedním ze zakladatelů OnePlus) vydala druhou generaci svého telefonu teprve v červenci. Nothing Phone (2) je stejně jako předchůdce v jistých ohledech unikátní mobil s vysokým výkonem, solidními foťáky, originální nadstavbou a nově také podporou iMessage, přičemž nyní jej můžete koupit za velmi zajímavý peníz.

Nothing Phone (2) se může ve většině specifikací měřit s vlajkami od ostatních výrobců. Máme zde velmi slušný 6,7palcový OLED s LTPO technologií (až 120 Hz) a Full HD+ rozlišením, ale také čipset Snapdragon 8+ Gen1, který sice není nejaktuálnější, ale stále nabízí více než dostatek výkonu, v AnTuTu získal přes 1 milion bodů. V základní konfiguraci má 8 GB RAM a 128GB úložiště, ale to také nebude pro velkou část potenciálních zákazníků velká překážka.

Na zadní straně svítí unikátní Glyph podsvícení, které je navíc v druhé generaci podstatně vylepšeno a dokáže přesněji indikovat zprávy, ale třeba také hovory a můžete si s ním přisvítit scénu při focení. O to se stará dvojice 50MP snímačů, jeden hlavní, druhý ultraširoký. Teleobjektiv sice chybí, ale to není v této cenovce nic neobvyklého. Výdrž obstarává 4700mAh baterie s podporou 45W drátového, 15W bezdrátového a 5W reverzního dobíjení, takže si skrz něj můžete nabíjet třeba i sluchátka.

Čtečka otisků prstů je samozřejmě v displeji, základní certifikace IP54 zajistí alespoň nějakou ochranu před vodou a prachem. Nadstavba NothingOS 2.0.2 postavená okolo Androidu 13 zajistí v jistých ohledech unikátní a čistý zážitek z používání, navíc se uživatelé ve spolupráci s firmou Sunbird dočkali podpory iMessage od Applu, takže pokud máte nějaký starší iPhone a vaším největším omezením při přechodu na Android je potenciální zobrazování zelených bublin, máte vyhráno.

A teď konečně k té ceně. Na oficiálním e-shopu jej nyní můžete pořídit už za 13 199 korun, původně telefon startoval na 14 499 korunách a v Česku jej neseženete pod 15 500 korun. To je za takto vybavený a jedinečný telefon solidní nabídka. Takže pokud chcete vyzkoušet něco nového, nyní je možná ideální příležitost. Nothing mimochodem zlevnil (rovněž na oficiálním e-shopu) také první generaci svého telefonu a to konkrétně na 8 399 korun, původně stál přes 11 tisíc. Takže pokud vám nevadí horší, ale stále horší výkon v podobě Snapdragonu 778G+ a další menší ústupky, můžete sáhnout klidně po něm. První generace je navíc o něco kompaktnější, ale nad podporou iMessage visí otazník.

Jak se vám líbí telefony od Nothing?

