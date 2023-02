Přesně za měsíc to bude rok, kdy firma Nothing představila svůj druhý produkt, telefon Nothing Phone (1). Okolo něj se sice strhlo možná až nepřiměřené množství hypu, ale ať už se vám telefon líbí nebo ne, nutno uznat, že šlo minimálně o jeden z těch zajímavějších kousků loňska. Nyní do něj míří Android 13 s nadstavbou Nothing OS 1.5, která nabízí řadu novinek.

Aktualizace má velikost 1,25 GB a momentálně se šíří po celém světě. Nový systém se chlubí řadou funkcí, mezi které patři například vylepšená aplikace Počasí, nové ovládací prvky u médií, další světelné efekty pro zadní panel Glyph nebo nová aplikace Fotoaparát. Kromě těchto změn, kterých si všimnete na první pohled společnost zapracovala také na optimalizaci. Nothing se chlubí, že se jí s novou nadstavbou podařilo docílit až 50% zrychlení u načítání aplikací, ale také rychlejších animací a nižší spotřeby ve stand-by režimu.

Upgrade to Nothing OS 1.5 Powered by Android 13

Mimo to byla vylepšena také čtečka otisků prstů. Samozřejmě lze počítat s ostatními změnami, které jsou pro Android 13 typické, ať se bavíme o zabezpečení, nebo třeba možnosti změnit jazyk pro určitou aplikaci.

