Nothing Ear (a) ve velké akci! Za 1 690 Kč dostanete nádherný vzhled, výbornou aplikaci i solidní zvuk

Nothing Ear (a) spadly z 2 599 Kč na 1 690 Kč s kódem ALZADNY30 – nejlepší cena na trhu
Mají skvělý zvuk s LDAC podporou, výdrž 42,5 h a stylový design – ale ANC je slabší
Potěší také propracovaná aplikace a netradiční design

Jakub Kárník
Publikováno: 9.12.2025 16:00

Nothing Ear (a) se s kódem ALZADNY30 prodávají za 1 690 Kč místo původních 2 599 Kč. Jde o odlehčenou verzi vlajkových Nothing Ear, která přišla na trh v dubnu 2024. Na Alze mají hodnocení 4,7/5 z 420 recenzí, 95 % zákazníků je doporučuje a reklamovanost je jen 1,91 %. Na papíře nabízejí zajímavý poměr cena/výkon: 11mm měniče s LDAC kodekem, hybridní ANC až 45 dB, výdrž 42,5 h a rychlé nabíjení.

Zvuk a design: mainstreamová volba s basovým zaměřením

11mm dynamické měniče s duální membránou PM1 + TPU produkují typický mainstream zvuk: hodně basů, slušné výšky, občas nevyvážené středy. V mé recenzi z dubna 2024 jsem je zvukově přirovnal k AirPods Pro – jsou dost hlasité a kladou důraz na basovou složku, což oceníte u rapu, popu a elektroniky. Ve výchozím nastavení mi přišly až přebasované, ale v aplikaci Nothing X se dá ekvalizér snadno nastavit. Ve skutečnosti je však živý a velmi zábavný.

Podporují LDAC kodek pro Hi-Res zvuk až 24 bit/96 kHz, což je nadstandardní v této cenové kategorii. Žluto-černé provedení s transparentním pouzdrem vypadá skvěle, na výběr je však i tradičnější bílá nebo černá. Hybridní ANC (až 45 dB) zní na papíře skvěle a v mé recenzi jsem psal, že funguje dobře. Ne každý jej chválí, ale za mě je v této cenovce naprosto odpovídající.

Pro koho to je

Za 1 690 Kč jsou Nothing Ear (a) nejlevnější sluchátka s LDAC kodekem a slušným ANC na českém trhu. Nothing nabízí výborný poměr cena/výkon: stylový design, dobrý zvuk s LDAC, slušnou výdrž a rychlé nabíjení. Ale musíte počítat s kompromisy: ANC není tak silný jako u dražších sluchátek, výdrž baterie může po pár měsících klesnout a nesedí všem v uších. Pokud hledáte levná sluchátka s Hi-Res zvukem a stylový design, tohle je dobrá volba.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…