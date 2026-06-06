Skvělá sluchátka pod 1 700 Kč: Nothing Ear (a) jsou v super akci, mají ANC, Hi-Res Audio a parádní výdrž Hlavní stránka Zprávičky Nothing Ear (a) jsou TWS sluchátka s 11mm měničem, podporou LDAC a Hi-Res Audio a hybridním ANC až 45 dB Na Heurece teď stojí od 1 691 Kč místo 2 599 Kč při uvedení v roce 2024 (rozdíl 908 Kč) Tahle cena znamená návrat na prosincové minimum – levněji se sluchátka dlouhodobě nedostávají Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Nothing si vybudoval pověst hlavně designem a poměrem cena/výkon. Ear (a) teď spadly na 1 691 Kč, tedy zpět na prosincové cenové minimum. Aktuální cenu napříč obchody a dostupnost si můžete ověřit přímo na Heurece, u sluchátek v akci se nabídka mění poměrně rychle. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete kvalitní zvuk, dlouhou výdrž a povedenou aplikaci za rozumné peníze.⚠️ Zvažte, pokud je pro vás zásadní silné potlačení hluku nebo bezdrátové nabíjení – ani jedno tady nečekejte na špičkové úrovni.💡 Za 1 691 Kč jde o jeden z nejlepších poměrů cena/zvuk ve své třídě, navíc na nejnižší ceně za poslední měsíce. Proč jsou Ear (a) zajímavé Nothing Ear (a) cílí na lidi, kteří chtějí kvalitní zvuk a stylový kousek bez toho, aby platili dvojnásobek za AirPody. Hlavní devizou je plný, prostorový zvuk s výraznými basy z 11mm měniče, který v této třídě patří k nadprůměru. K tomu Nothing přidává podporu kodeku LDAC i AAC a propracovanou aplikaci Nothing X s ekvalizérem. Za 1 691 Kč tak dostáváte výbavu, kterou jinde najdete spíš o pár stovek výš. Zvuk, výdrž a klíčové parametry O zvuk se stará 11mm dynamický měnič s laděním Nothing a algoritmem Bass Enhance. Podporu má Hi-Res Audio přes LDAC, takže audiofilové s FLAC nahrávkami si přijdou na své, běžnému posluchači bohatě stačí AAC. Výdrž je silná stránka: až 9,5 hodiny na jedno nabití sluchátek a celkem 42,5 hodiny s pouzdrem (s vypnutým ANC). Rychlonabíjení dodá 10 hodin poslechu za 10 minut. Hybridní ANC podle výrobce dosahuje až 45 dB, doplňuje ho transparentní režim a technologie Clear Voice se třemi mikrofony v každém sluchátku pro čistší hovory. KOUPIT ZA 1 691 KČ Praktická stránka: ovládání, odolnost, připojení Ovládání běží přes tlakové (mechanické) spínače na nožičkách, ne dotykové plošky – výhodou je použitelnost i v rukavicích, chvíli ale trvá, než si na ně zvyknete. Nechybí duální připojení ke dvěma zařízením současně, detekce nasazení i Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair. Sluchátka mají odolnost IP54 proti potu a stříkající vodě, takže zvládnou i sport. Konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.3 a nabíjí se přes USB-C – bezdrátové nabíjení tu nenajdete. Co říkají uživatelé Na Heurece mají Ear (a) hodnocení 95 % z 55 hodnocení a doporučuje je drtivá většina recenzentů. Nejčastěji lidé chválí kvalitní zvuk s plnými basy, pohodlné usazení v uších, povedený design a aplikaci s ekvalizérem i dlouhou výdrž. Opakovaně zaznívá, že v poměru cena/výkon nemají v této kategorii téměř konkurenci. OBJEDNAT NA HEURECE Objevují se i opakované výtky. Nejčastější je slabší ANC, které uživatelé popisují spíš jako kosmetické než plnohodnotné potlačení hluku, a mírný šum v transparentním režimu. Část recenzentů zmiňuje vrzající nabíjecí pouzdro a horší manipulaci s ním (otevírání oběma rukama, výrazná dioda ve tmě). Někomu chybí indikace nabití samotných pecek a už zmíněné bezdrátové nabíjení. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte sluchátka s výborným zvukem, dlouhou výdrží a chytrou aplikací za rozumnou cenu, jsou Ear (a) za 1 691 Kč jasná volba – obzvlášť teď, na prosincovém minimu proti ceně 2 599 Kč při uvedení. Naopak pokud je pro vás silné aktivní potlačení hluku hlavní parametr nebo nedáte dopustit od bezdrátového nabíjení, sáhněte po dražší konkurenci. Pro běžný poslech doma, v práci i při dojíždění ale Ear (a) odvedou skvělou práci. CHCI UŠETŘIT NA EAR (A) Je pro vás u TWS sluchátek důležitější kvalita zvuku, nebo síla potlačení hluku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Bezdrátová sluchátka Nothing Sleva sluchátka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024