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Skvělá sluchátka pod 1 700 Kč: Nothing Ear (a) jsou v super akci, mají ANC, Hi-Res Audio a parádní výdrž

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
6.6.2026 06:00
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Nothing Ear a bila krabicka v ruce

Nothing si vybudoval pověst hlavně designem a poměrem cena/výkon. Ear (a) teď spadly na 1 691 Kč, tedy zpět na prosincové cenové minimum. Aktuální cenu napříč obchody a dostupnost si můžete ověřit přímo na Heurece, u sluchátek v akci se nabídka mění poměrně rychle.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete kvalitní zvuk, dlouhou výdrž a povedenou aplikaci za rozumné peníze.
⚠️ Zvažte, pokud je pro vás zásadní silné potlačení hluku nebo bezdrátové nabíjení – ani jedno tady nečekejte na špičkové úrovni.
💡 Za 1 691 Kč jde o jeden z nejlepších poměrů cena/zvuk ve své třídě, navíc na nejnižší ceně za poslední měsíce.

Proč jsou Ear (a) zajímavé

Nothing Ear (a) cílí na lidi, kteří chtějí kvalitní zvuk a stylový kousek bez toho, aby platili dvojnásobek za AirPody. Hlavní devizou je plný, prostorový zvuk s výraznými basy z 11mm měniče, který v této třídě patří k nadprůměru. K tomu Nothing přidává podporu kodeku LDAC i AAC a propracovanou aplikaci Nothing X s ekvalizérem. Za 1 691 Kč tak dostáváte výbavu, kterou jinde najdete spíš o pár stovek výš.

Nothing Ear a bila render

Zvuk, výdrž a klíčové parametry

O zvuk se stará 11mm dynamický měnič s laděním Nothing a algoritmem Bass Enhance. Podporu má Hi-Res Audio přes LDAC, takže audiofilové s FLAC nahrávkami si přijdou na své, běžnému posluchači bohatě stačí AAC. Výdrž je silná stránka: až 9,5 hodiny na jedno nabití sluchátek a celkem 42,5 hodiny s pouzdrem (s vypnutým ANC). Rychlonabíjení dodá 10 hodin poslechu za 10 minut. Hybridní ANC podle výrobce dosahuje až 45 dB, doplňuje ho transparentní režim a technologie Clear Voice se třemi mikrofony v každém sluchátku pro čistší hovory.

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Praktická stránka: ovládání, odolnost, připojení

Ovládání běží přes tlakové (mechanické) spínače na nožičkách, ne dotykové plošky – výhodou je použitelnost i v rukavicích, chvíli ale trvá, než si na ně zvyknete. Nechybí duální připojení ke dvěma zařízením současně, detekce nasazení i Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair. Sluchátka mají odolnost IP54 proti potu a stříkající vodě, takže zvládnou i sport. Konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.3 a nabíjí se přes USB-C – bezdrátové nabíjení tu nenajdete.

Co říkají uživatelé

Na Heurece mají Ear (a) hodnocení 95 % z 55 hodnocení a doporučuje je drtivá většina recenzentů. Nejčastěji lidé chválí kvalitní zvuk s plnými basy, pohodlné usazení v uších, povedený design a aplikaci s ekvalizérem i dlouhou výdrž. Opakovaně zaznívá, že v poměru cena/výkon nemají v této kategorii téměř konkurenci.

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Objevují se i opakované výtky. Nejčastější je slabší ANC, které uživatelé popisují spíš jako kosmetické než plnohodnotné potlačení hluku, a mírný šum v transparentním režimu. Část recenzentů zmiňuje vrzající nabíjecí pouzdro a horší manipulaci s ním (otevírání oběma rukama, výrazná dioda ve tmě). Někomu chybí indikace nabití samotných pecek a už zmíněné bezdrátové nabíjení.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud hledáte sluchátka s výborným zvukem, dlouhou výdrží a chytrou aplikací za rozumnou cenu, jsou Ear (a) za 1 691 Kč jasná volba – obzvlášť teď, na prosincovém minimu proti ceně 2 599 Kč při uvedení. Naopak pokud je pro vás silné aktivní potlačení hluku hlavní parametr nebo nedáte dopustit od bezdrátového nabíjení, sáhněte po dražší konkurenci. Pro běžný poslech doma, v práci i při dojíždění ale Ear (a) odvedou skvělou práci.

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Je pro vás u TWS sluchátek důležitější kvalita zvuku, nebo síla potlačení hluku?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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