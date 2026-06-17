Nothing Ear (3a): únik prozradil evropskou cenu i čtyři barevné varianty Hlavní stránka Zprávičky Nothing podle úniku chystá levnější sluchátka Nothing Ear (3a), dostupnější verzi modelu Ear (3) V přepočtu zhruba 2 400 Kč (99 eur) by měla stát ve Francii Na výběr mají být čtyři barvy – bílá, černá, žlutá a růžová Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Nothing Ear (3a) zatím nebyla oficiálně představena, podle úniku ale už známe cenu i barevné varianty chystaných sluchátek. Levnější sourozenec letošního modelu Ear (3) by měl zamířit hlavně na ty, kdo hledají typický zvuk a design značky Nothing za příznivější peníz. Cena má kopírovat předchozí generaci Podle francouzského serveru Dealabs mají sluchátka Nothing Ear (3a) stát 99 eur, tedy v přepočtu zhruba 2 400 Kč. Šlo by o stejnou částku, za jakou se v roce 2024 prodával model Ear (a) – levnější řada by tak podle všeho udržela osvědčenou cenovku i u nové generace. Pro srovnání: vlajková sluchátka Ear (3) se u nás aktuálně dají koupit za 3 799 Kč. Verze „3a“ by tedy měla být citelně dostupnější, podobně jako se loni levnější Headphone (a) postavila vedle dražších Headphone (1). Čtyři barvy, jinak zatím záhada Únik zmiňuje také barevné provedení – sluchátka mají dorazit v bílé, černé, žluté a růžové. Pestřejší paleta by odpovídala dosavadnímu stylu značky, která se výraznějších odstínů nebojí. Oblíbená herní sluchátka SteelSeries Arctis Nova 3 teď stojí jen 1500 korun! Mají 40mm měniče a vysouvací mikrofon Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Co se týče výbavy, konkrétní specifikace zatím chybí. O výdrži baterie, podpoře aktivního potlačení hluku ani o datu představení se zdroj nezmiňuje, takže o technické stránce zatím můžeme jen spekulovat. Levnější Ear (a) i loňská generace přitom dorazily vždy na jaře – pokud Nothing zachová obvyklý rytmus, mohla by se „trojková“ verze ukázat v dohledných týdnech. Jde ovšem jen o odhad podle minulých let, oficiální termín zatím nepadl. Jakmile Nothing sluchátka odhalí, článek doplníme. Vsadili byste na levnější Nothing Ear (3a), nebo si připlatíte za vlajkový model? Zdroje: Dealabs, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka Nothing sluchátka únik Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025 Xiaomi Redmi Note 14 4G bude skvělý telefon za babku. Vydrží déle a nabídne vyšší výkon Adam Kurfürst 16.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček Jana Skálová 15.10.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024