Chcete celokovový notebook s OLED displejem? Tenhle v Česku zlevnil, nestojí ani 15 tisíc!

Hledáte pracovní notebook s kvalitním displejem, který nebude stát majlant? Na Alze teď mají Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 za 14 989 Kč s použitím kódu ALZADNY5. Upřímně, těžko budete hledat lepší poměr cena/výkon/kvalita. Za tuhle cenu dostanete celokovový notebook s OLED displejem, což je kombinace, kterou obvykle najdete až v kategorii nad 20 tisíc. A to je přesně částka, za kterou se tento model prodával ještě loni v červnu, než postupně klesnul na 16 tisíc a nyní na nejnižší cenu v ČR.

OLED displej za hubičku? Není to podvod?

Nejsilnější stránkou tohoto notebooku je jednoznačně jeho 14″ OLED displej s rozlišením 1920×1200 pixelů (WUXGA). Z recenzí je jasné, že tahle obrazovka opravdu stojí za to. Jeden z kupujících píše: „Velmi pěkný OLED displej, který poskytuje nesrovnatelně lepší obraz než je u násobně dražších notebooků s panely IPS.“ A má pravdu – černá je na OLEDu skutečně černá, barvy živé a kontrastní.

Displej má podle specifikací 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, certifikaci DisplayHDR a svítivost 400 nitů. To je na notebook v této cenové kategorii nadstandardní. Navíc má certifikaci TÜV Low Blue Light, takže by měl být šetrnější k očím při dlouhém používání.

Výkon na běžnou práci i něco navíc

Pod kapotou najdete osmijadrový procesor AMD Ryzen 7 7730U s taktem až 4,5 GHz. K tomu 16 GB RAM DDR4 a 512GB SSD. Tahle konfigurace by měla bez problémů zvládnout běžnou kancelářskou práci, prohlížení webu, přehrávání videí i základní grafické programy.

Z uživatelských recenzí vyplývá, že notebook je „velmi svižný, byť za cenu zvýšeného hluku větráku při vysoké zátěži“. Takže na hraní náročnějších her to není, ale s integrovanou grafikou AMD Radeon si občas nějakou tu méně náročnou hru můžete zahrát. Pro představu, mělo by to stačit na tituly jako League of Legends, Valorant nebo starší hry s nižšími detaily.

Prémiový vzhled, ale s několika kompromisy

Lenovo IdeaPad Slim 5 má celokovovou konstrukci z hliníku, která by podle výrobce měla splňovat vojenský standard odolnosti MIL-STD-810H. Notebook je poměrně lehký (1,46 kg) a tenký (16,9 mm), takže se dobře přenáší. Líbí se mi, že Lenovo nezapomnělo ani na praktické věci jako čtečku paměťových karet nebo dostatek portů včetně USB-C s možností nabíjení.

Nicméně, jak už to u levnějších notebooků bývá, nějaké kompromisy se najdou. Z recenzí vyplývá, že podsvícení klávesnice není ideálně provedené. Jeden uživatel si stěžuje na „ostré bílé světlo při zapnutém podsvětlení klávesnice, které prosvítá šikmo pod horní řadou kláves a při psaní velmi nepříjemně oslňuje“. Takže je potřeba zvolit vhodný sklon, aby vás to nerušilo.

Také ventilace je při vyšší zátěži dost slyšet, takže pokud plánujete notebook používat v tiché místnosti, počítejte s tím, že občas uslyšíte větrák. Na druhou stranu, při běžném prohlížení webu nebo psaní by měl být notebook tichý.

Výdrž baterie – slabší článek?

Výrobce uvádí výdrž baterie až 16 hodin, ale podle recenzí je realita jiná. Radek z Plzně píše: „Malá výdrž na baterii, nevím kde je chyba, ale vydrží sotva 4 hodiny.“

Notebook má baterii s kapacitou 56,6 Wh, což není málo, ale v kombinaci s výkonným procesorem a energeticky náročným OLED displejem to zkrátka na celý pracovní den bez nabíječky stačit nebude. Pokud to pro vás není problém a máte většinou po ruce zásuvku, nemusíte se tím trápit. Plus je, že notebook podporuje rychlé nabíjení přes USB-C (65 W).

Co si dát pozor při koupi

Pokud se rozhodnete notebook koupit, počítejte s tím, že budete muset odstranit nějaký předinstalovaný software. Jeden z uživatelů zmiňuje, že na notebooku najdete „předinstalovaný bloatware (trial verze antiviru McAfee, Linkedin, Dropbox, MS Office v angličtině a slovenštině)“. To naštěstí není nic, co by se nedalo vyřešit během prvního spuštění.

Dalším drobným problémem může být registrace 3leté záruky na webu Lenovo. Několik uživatelů zmiňuje, že s tím měli potíže. Já bych to řešil hned po nákupu, aby pak nenastaly komplikace, kdybyste záruku potřebovali uplatnit.

Notebook nemá vyhrazené klávesy PgUp/PgDn/Home/End, takže pokud je často používáte, budete muset používat kombinace s klávesou Fn. Pro někoho to může být nepříjemné, pro jiného to není problém.

Závěr: Za tu cenu výborná koupě

I přes zmíněné nedostatky je Lenovo IdeaPad Slim 5 14ABR8 za 14 989 Kč s kódem ALZADNY5 skvělou volbou. OLED displej s vynikajícími barvami, celokovové tělo, dostatečný výkon pro běžnou práci a 3letá záruka po registraci – to všechno za cenu, za kterou obvykle koupíte notebook s mnohem horšími parametry. Když si uvědomíte, že stejný model stál loni v červnu 20 tisíc, jde o slušnou úsporu.

