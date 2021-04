Bude Nokia X50 hitem podzimu? Podívejte se na specifikace

Společnost HMD Global na začátku dubna představila několik nových telefonů a spolu s nimi přichází také nové značení řad C, G a X. Dle nejnovějších informací se ještě letos dočkáme telefonu Nokia X50, který nabídne třeba 108 MPx foťák nebo nadcházející Snapdragon 775.

Nokia X50 dostane Snapdragon 775

Ano, zatím máme k dispozici tyto specifikace, které však napoví o telefonu celkem dost dalších informací. V tomto modelu má tedy tikat čipset Snapdragon 775, tedy dosud neoznámený čipset označovaný jako SM7350. Má jít o nástupce velmi populárního Snapdragonu 765G, který tiká v telefonech jako třeba OnePlus Nord nebo Google Pixel 5. Dle dostupných informací má být vyroben pomocí 5nm procesu a oproti svému předchůdci by měl nabídnout o dost větší výkon. Dokonce se hovoří o tom, že bude přibližně stejný jako v případě Snapdragonu 865.

Co se týče fotoaparátů, hlavní snímač má dostat rozlišení 108 MPx a Nokia na něm spolupracuje se Zeiss i OZO Audio. Mezi další fotoaparáty má patřit teleobjektiv, ultraširoký snímač, makro kamerka a hloubkový senzor. Zahanbit se ale nenechají ani ostatní specifikace. Přední stranu má totiž pokrývat 6,5″ displej s QHD+ rozlišením a 120 Hz obnovovací frekvencí. A že se bojíte o výdrž? Díky 6 000 mAh baterii by ani to neměl být problém.

Co říkáte na specifikace tohoto modelu?