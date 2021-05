Na český trh míří Nokia X20 a Nokia G10. Co nabídnou?

Na českém trhu jsou od nynějška k dispozici dva nové Nokia telefony. Oficiálního uvedení v tuzemských obchodech se dočkaly modely Nokia X20 a Nokia G10. Jde o první zástupce nově vytvořených řad, které mají pomoci v lepší orientaci mezi přístroji této značky. Nokia X20 z prémiové série X má potěšit skvělým zpracováním, skandinávským designem, 5G konektivitou, 64MP hlavním fotoaparátem a příslibem tří let hlavních aktualizací systému a tří let bezpečnostních aktualizací. Nokia G10 ze střední řady G má zaujmout nenáročné uživatele. Nabídne trojitý fotoaparát, dlouhou výdrž na jedno nabití a jistotu dvou let hlavních aktualizací systému a tří let bezpečnostních aktualizací.

Nokia X20

Android 11

6,67″ IPS LCD displej (1080 x 2400 px)

procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G

fotoaparáty 64 mpx hlavní + 5 ultraširoký + 2 mpx makro + 2 mpx hloubkový a 32 mpx přední

4470mAh baterie s 18W nabíjením

jack, NFC, senzor otisku na boku

Nokia G10

Android 11

6,52″ IPS LCD displej (720 x 1600 px)

procesor MediaTek Helio G25

fotoaparáty 64 mpx hlavní + 2 mpx makro + 2 mpx hloubkový a 8 mpx přední

5050mAh baterie s 10W nabíjením

jack, bez NFC, senzor otisku na boku

Nokia X20 i Nokia G10 budou u českých prodejců k dispozici do několika dní. První model v barevné variantě Midnight Blue s 6GB RAM a 128GB úložištěm za cenu 9 699 Kč. Druhý pak v barevné variantě Night s 3GB RAM a 32GB za cenu 3 699 Kč.

Co říkáte na výbavu a cenu těchto nových Nokia mobilů?

Zdroj: TZ HMD