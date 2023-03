Opouští Nokia čistý Android? Představila prostředí Pure UI

Chytré telefony značky Nokia jsou aktuálně známé mimo jiné tím, že v nich běží téměř “čístý” systém Android bez většího množství přidaných prvků či aplikací. Tato praxe, kterou si asi mnozí fanoušci a uživatelé značky pochvalují, by se mohla velmi rychle změnit. Nokia Design Team totiž představil nové designové prostředí Pure UI, které se dá brát jako základ pro přicházející grafickou nadstavbu. Děje se tak několik dní poté, co značka dostala nové logo.

Ačkoli zatím nebylo oficiálně potvrzeno, že by Nokia (resp. výrobce HMD Global) chtěla v telefonech překrýt “čistý” Android za prostředí, které má v názvu odkazujícím na starší telefony paradoxně také čistotu, zveřejněné vizuály tomu nasvědčují. Zásah by to ale měl být snad jen estetický. Jak se dá z názvu odvodit, cílem je, že design má být konzistentní, flexibilní a hlavně čistý. Vévodit bude minimalistický vzhled, který je v současnosti hlavním trendem. Důležitou součástí nového rozhraní je písmo Nokia Pure.

Pure UI má rovněž nové ikony. Jsou založeny na tazích, jejichž tloušťku lze měnit podle požadavků na zobrazení a možností daného zařízení. Zahrnují také plynulé animace, když je třeba, aby určitá komponenta upoutala pozornost uživatele. Celému prostředí pochopitelně nechybí ani tmavý režim. Největší část fanoušků značky Nokia bude asi zajímat hlavně vliv na telefony a tablety, nicméně nové prostředí bude v rámci brandu aplikováno na celé spektrum zařízení.

