V těchto telefonech byste AI asistenta nečekali, přesto právě tady dává perfektní smysl Hlavní stránka Zprávičky Společnost HMD pokračuje v produkci telefonů Nokia Nejedná se už ale o smartphony, nýbrž o klasické tlačítkové telefony Jak se zdá, i v této kategorii si může AI nalézt své uplatnění Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 9.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Ačkoli chytré dotykové telefony drtivě vládnou současnému trhu, kompaktní, jednoduché tlačítkové telefony za zlomek ceny a s dlouhou výdrží zde mají stále své místo. Vyjma několika několika pokusů o inovace zkombinováním tlačítkových mobilů se smartphony se v této oblasti řadu let nic moc neděje. A ono to vlastně nemusí být nutně ani na škodu, jelikož typický zákazník zde hledá především jednoduchost, na kterou je zvyklý a nějaké výstřelky tak mohou být spíše kontraproduktivní. Možná i proto byste právě zde integraci offline AI asistenta nečekali. Co Nokia AI asistent v tlačítkovém telefonu umí? Přesto HMD, které stále vyrábí a prodává tlačítkové telefony s logem Nokia, právě s takovou inovací přišlo hned v několika modelech. Čistě za sebe pak mohu říct, že se po dlouhé době jedná u tlačitkových telefonů o inovaci, která mi dává smysl. Spousta lidí, kteří technice zrovna neholdují, si totiž zvyklo na používání hlasového vyhledávání poměrně snadno a v dnešní době nabídnou jednoduchého hlasového AI pomocníka často i poměrně levné televizory, tak proč ne tlačítkový mobil? Samozřejmě nejde o nijak pokročilý model, AI asistent je uzpůsoben aby běžel i na velmi slabém hardwaru a poradil si s jednoduchými dotazy a ovládáním telefonu. Po stisku tlačítka umístěného uprostřed navigačního kříže tak můžete pomocí hlasových příkazů vytvářet poznámky, ovládat fotoaparát či si třeba jen zapnout svítilnu. Výrobce se také chlubí schopnostmi asistenta jako výuka užitečných frází v cizím jazyce nebo přípravy receptů. Díky 4G konektivitě lze pak asistenta využít i pro klasické vyhledávání informací. Velká škoda, že pro plné využití tohoto „Nokia AI asistenta“ musíte po 180 denní zkušební lhůtě zakoupit předplatné, jehož cenu – poněkud kuriozně – HMD zatím nezveřejnilo. Mezi zajímavosti nových tlačítkových telefonů Nokia pak bezesporu patří i vlastní chatovací aplikace Xpress chat. Tu lze použít i pro videohovory jelikož všechny modely s AI asistentem nabízejí i přední VGA kamerku. Chatovat a volat si pak můžete nejen mezi uživateli podobných telefonů, ale i s těmi, co používají Android či iOS a stáhnou si stejnojmennou aplikaci. Tento „Nokia AI asistent“ se pak zatím týká čtyř telefonů se systémem S30+. Konkrétně jde o modely Nokia 200 4G, 210 4G, 225 4G 2nd Edition a 235 4G 2nd Edition. Všechny pak nabídnou 1 450 mAh vyjímatelnou baterii s výdrží 12 – 13 dní a nabíjením skrze USB-C. Z bezdrátových technologií stojí, vedle 4G, za zmínku jen Bluetooth a FM rádio. Jednotlivé modely se pak od sebe liší vesměs jen designem, velikostí displeje a přítomností zadního 2MPx fotoaparátu. AI asistent v těchto modelech pak, minimálně prozatím, češtinu nepodporuje, to se však může změnit, pokud dorazí i na náš trh. Znáte někoho, kdo by tlačítkový mobil s AI využil? Zdroj: GSMArena.com Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI AI asistent HMD Nokia tlačítkový telefon Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 HMD představilo extrémně levný smartphone. Co nástupce Nokie nabízí? Jana Skálová 6.1.2025 Lidl nabízí robotický vysavač se skvělým výkonem, obrovskou prachovou nádrží a hlasovým ovládáním Jana Skálová 18.11.2024 Nejmilovanější program ve Windows dostane umělou inteligenci. Nadchne dospělé i děti Jana Skálová 14.11.2024