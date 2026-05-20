TOPlist

Po tom se jen zapráší! Nintendo Switch 2 teď stojí jen 8,5 tisíce, ale musíte se rychle rozmyslet

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
20.5.2026 14:00
Ikona komentáře 0
nintendo switch 2 jpg

Nintendo Switch 2 se na trh dostal v červnu a od té doby drží ceny u velkých prodejců prakticky na úrovni doporučené – v Česku jste se dostali přes 12 tisíc běžně. Přes Heureku ji teď ale dostanete za 9 016 Kč, a se Smart! předplatným dokonce za 8 565 Kč – přibližně 4 tisíce pod běžnou cenou.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete top hybridní konzoli – hrajete doma na televizi a občas si vezmete konzoli s sebou na cestu.
⚠️ Zvažte, pokud plánujete dlouhé herní seance v handheldu – baterie zvládne náročnější tituly jen 2–3 hodiny.
💡 Za 8 565 Kč berete novou generaci Nintenda za cenu, která se před pár týdny nezdála možná.

CHCI SWITCH 2 ZA 8 565 KČ

Trik se službou Allegro Smart!

Cena 8 565 Kč platí pro uživatele s aktivním Allegro Smart! – předplatným, které stojí 59 Kč měsíčně nebo 299 Kč ročně. Pokud Smart! nemáte, zaplatíte 9 016 Kč, což je stále výrazně méně než kdekoli jinde. Pro jeden nákup Switche se ovšem vyplatí Smart! pořídit – ušetříte 451 Kč na samotné konzoli a okamžitě po objednávce můžete Smart! v nastavení účtu zrušit. Předplatné nemá závazek, doba zůstane aktivní do konce uhrazené periody.

Pokud na Allegru nakupujete víc, vyplatí se Smart! nechat – dostanete neomezené doručení zdarma a vrácení bez poplatků. Pro jednorázové využití k téhle slevě je to jednoznačně nejlevnější způsob, jak Switch 2 v Česku pořídit.

Proč Switch 2 stojí za úvahu

Nintendo si po osmi letech od původního Switche dalo na čas a výsledek je nejvybavenější konzole v historii firmy. Custom Nvidia Tegra T239 čip s podporou DLSS dovoluje hrát i bývalé „nemožné porty“ – Cyberpunk 2077 včetně Phantom Liberty rozšíření na Switch 2 reálně funguje a hraje se skvěle. Při dokování k televizi konzole dotahuje obraz až do 4K rozlišení s HDR, VRR a 120 fps (záleží na konkrétní hře).

Praktické novinky: magnetické ovladače Joy-Con 2 se připevňují podstatně lépe než kolejnicový systém původního Switche. Každý Joy-Con 2 navíc funguje jako myš, když ho položíte na bok – ne nejergonomičtěji, ale pro strategie nebo některé indie tituly to dává smysl. Zpětná kompatibilita s knihovnou původního Switche znamená, že o své hry nepřijdete. Některé staré tituly dokonce běží lépe – Pokémon Scarlet a Violet, které na jedničce hodně škobrtaly, jedou teď ve 4K při 60 fps.

SWITCH 2 NA MALL.CZ PŘES HEUREKU

Kde jsou omezení

První bod, který recenze opakovaně kritizují: výdrž baterie není o moc lepší než u jedničky. Při Cyberpunk 2077 si konzole bere zhruba 1 % za minutu hraní, takže se dostanete na 2–3 hodiny intenzivního handheldu. Nenáročné indie tituly jako Deltarune zvládnou kolem 4,5 hodiny. Pro delší cesty si tedy připravte powerbanku.

Druhý praktický bod: Switch 2 podporuje výhradně microSD Express karty. Klasické microSD z původního Switche nefungují a microSD Express se prodává výrazně dráž – 256 GB karta vás vyjde na 1 500 Kč a víc. Naštěstí má konzole už v základu 256 GB interního úložiště (8× víc než původní Switch), takže s rozšířením se vyplatí počkat.

CHCI NEJLEVNĚJŠÍ SWITCH 2 V ČR

Berete Switch 2 jako hlavní konzoli, nebo doplněk k PlayStationu a Xboxu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025