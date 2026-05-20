Po tom se jen zapráší! Nintendo Switch 2 teď stojí jen 8,5 tisíce, ale musíte se rychle rozmyslet

Nintendo Switch 2 nabízí 7,9" displej s 1080p a 120 Hz, výstup až do 4K na TV, magnetické ovladače Joy-Con 2, 256GB úložiště a podporu knihovny her z původního Switche Na Mall.cz přes Allegro za 9 016 Kč, se službou Allegro Smart! dokonce za 8 565 Kč – běžná cena u velkých prodejců je 12 490 Kč Allegro Smart! stojí 59 Kč měsíčně a jde okamžitě zrušit – po jednom použití se vám vrátí 8× víc, než zaplatíte Jakub Kárník Publikováno: 20.5.2026 14:00 Nintendo Switch 2 se na trh dostal v červnu a od té doby drží ceny u velkých prodejců prakticky na úrovni doporučené – v Česku jste se dostali přes 12 tisíc běžně. Přes Heureku ji teď ale dostanete za 9 016 Kč, a se Smart! předplatným dokonce za 8 565 Kč – přibližně 4 tisíce pod běžnou cenou. Trik se službou Allegro Smart! Proč Switch 2 stojí za úvahu Kde jsou omezení Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete top hybridní konzoli – hrajete doma na televizi a občas si vezmete konzoli s sebou na cestu.⚠️ Zvažte, pokud plánujete dlouhé herní seance v handheldu – baterie zvládne náročnější tituly jen 2–3 hodiny.💡 Za 8 565 Kč berete novou generaci Nintenda za cenu, která se před pár týdny nezdála možná. Trik se službou Allegro Smart! Cena 8 565 Kč platí pro uživatele s aktivním Allegro Smart! – předplatným, které stojí 59 Kč měsíčně nebo 299 Kč ročně. Pokud Smart! nemáte, zaplatíte 9 016 Kč, což je stále výrazně méně než kdekoli jinde. Pro jeden nákup Switche se ovšem vyplatí Smart! pořídit – ušetříte 451 Kč na samotné konzoli a okamžitě po objednávce můžete Smart! v nastavení účtu zrušit. Předplatné nemá závazek, doba zůstane aktivní do konce uhrazené periody. Pokud na Allegru nakupujete víc, vyplatí se Smart! nechat – dostanete neomezené doručení zdarma a vrácení bez poplatků. Pro jednorázové využití k téhle slevě je to jednoznačně nejlevnější způsob, jak Switch 2 v Česku pořídit. Proč Switch 2 stojí za úvahu Nintendo si po osmi letech od původního Switche dalo na čas a výsledek je nejvybavenější konzole v historii firmy. Custom Nvidia Tegra T239 čip s podporou DLSS dovoluje hrát i bývalé „nemožné porty" – Cyberpunk 2077 včetně Phantom Liberty rozšíření na Switch 2 reálně funguje a hraje se skvěle. Při dokování k televizi konzole dotahuje obraz až do 4K rozlišení s HDR, VRR a 120 fps (záleží na konkrétní hře). Praktické novinky: magnetické ovladače Joy-Con 2 se připevňují podstatně lépe než kolejnicový systém původního Switche. Každý Joy-Con 2 navíc funguje jako myš, když ho položíte na bok – ne nejergonomičtěji, ale pro strategie nebo některé indie tituly to dává smysl. Zpětná kompatibilita s knihovnou původního Switche znamená, že o své hry nepřijdete. Některé staré tituly dokonce běží lépe – Pokémon Scarlet a Violet, které na jedničce hodně škobrtaly, jedou teď ve 4K při 60 fps. Kde jsou omezení První bod, který recenze opakovaně kritizují: výdrž baterie není o moc lepší než u jedničky. Při Cyberpunk 2077 si konzole bere zhruba 1 % za minutu hraní, takže se dostanete na 2–3 hodiny intenzivního handheldu. Nenáročné indie tituly jako Deltarune zvládnou kolem 4,5 hodiny. Pro delší cesty si tedy připravte powerbanku. Druhý praktický bod: Switch 2 podporuje výhradně microSD Express karty. Klasické microSD z původního Switche nefungují a microSD Express se prodává výrazně dráž – 256 GB karta vás vyjde na 1 500 Kč a víc. Naštěstí má konzole už v základu 256 GB interního úložiště (8× víc než původní Switch), takže s rozšířením se vyplatí počkat. Berete Switch 2 jako hlavní konzoli, nebo doplněk k PlayStationu a Xboxu?