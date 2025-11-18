Nintendo Switch 2 poprvé v akci! Dostanete k němu hru Mario Kart World zdarma Hlavní stránka Zprávičky Nintendo Switch 2 s hrou Mario Kart World zlevnil z 12 490 Kč na 10 990 Kč na Mall.cz přes Allegro Jde o významný upgrade se 4K výstupem, 1080p displejem a výrazně lepším výkonem než původní Switch Výdrž baterie je ale katastrofální (2-3 hodiny) a startovní nabídka her je slabší Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Konzole od Nintendo si ceny drží tvrdohlavě dlouho. Pokud ale hledáte Nintendo Switch 2 v bundlu s Mario Kart World, objevila se zajímavá možnost na Mall.cz přes Allegro. Cena klesla z běžných 12 490 Kč na 10 990 Kč, což není dramatická sleva, ale u konzole na trhu jen pár měsíců jde o příjemnou úsporu 1 500 korun. Především jde o ověřeného prodejce, takže nemusíte řešit pochybné importy nebo záruku. Co je Nintendo Switch 2 za zařízení Výkon konečně konkuruje moderním konzolím Displej vypadá skvěle, i když není OLED Baterie vydrží 2-3 hodiny. To je problém. Pro koho se Switch 2 hodí? Sleva má smysl, ale uvažujte, jestli nespěchat Co je Nintendo Switch 2 za zařízení Po osmi letech od vydání původního Switchu přichází Nintendo Switch 2 jako evoluce, nikoliv revoluce. Na první pohled poznáte stejnou hybridní konzoli. Změnily se ale základní parametry: 1080p displej místo 720p, výstup až 4K při připojení k TV, 120Hz obnovovací frekvence a výrazně výkonnější čipset. Displej narostl z 6,2″ (u původního Switche) na 7,9″ a Joy-Con ovladače dostaly magnetické uchycení místo mechanických kolejniček. Nové ovladače navíc disponují optickým senzorem pro režim myši, což funguje překvapivě dobře – i když zatím jen hrstka her tuto funkci využívá. Hmotnost vzrostla jen minimálně na 535 gramů s připojenými ovladači. Výkon konečně konkuruje moderním konzolím Switch 2 přináší Nvidia procesor, který umožňuje hrát tituly jako Cyberpunk 2077 nebo Street Fighter 6 v rozumné kvalitě. Graficky není na úrovni PS5 nebo Xbox Series X, ale výsledky jsou lepší než u Steam Decku – především díky optimalizaci her přímo pro hardware. Starší hry ze Switchu 1 na novém hardwaru ožívají. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom běží v plynulých 60 fps bez záseků, které trápily původní verzi. Pokémon Scarlet a Violet, které byly na Switchi 1 technickou katastrofou, teď vypadají snesitelně. Mario Kart World pak demonstruje, co je možné vytáhnout z nového hardwaru – 24 hráčů online, otevřený svět mezi závody a stabilních 60 fps v 1080p. KOUPIT SWITCH 2 AKCI Zajímavá je zpětná kompatibilita. Většina her ze Switche 1 funguje bez problémů a některé dostaly automatické vylepšení – vyšší rozlišení, lepší framerate, rychlejší načítání. Nintendo navíc nabízí placené „Switch 2 Edition“ upgrady pro vybrané tituly jako Zelda nebo Splatoon 3. Displej vypadá skvěle, i když není OLED Nintendo se vrátilo k LCD technologii místo OLED, což na papíře vypadá jako krok zpět. V praxi je ale 1080p „Vivid LCD“ panel s HDR10 podporou velmi kvalitní. Ano, kontrast není tak ostrý jako u Switch OLED a černá není tak hluboká, ale obraz je výrazně ostřejší díky vyššímu rozlišení. HDR má ale své mouchy. U některých her (Cyberpunk 2077, Breath of the Wild) vypadá obraz s HDR zapnutým vybledlejší než s vypnutým. Jde pravděpodobně o špatnou kalibraci, kterou by měly vyřešit budoucí updaty. Pokud vám HDR nedává smysl, vypněte ho v nastavení. Baterie vydrží 2-3 hodiny. To je problém. Tady přichází největší zklamání Switche 2. Při hraní náročných her jako Mario Kart World nebo Zelda můžete počítat s výdrží 2-3 hodiny na jedno nabití. To je výrazně horší než u původního Switche (4-9 hodin) i Switch OLED (4,5-9 hodin). Dokonce i Steam Deck OLED vydrží podobně dlouho. KOUPIT SWITCH 2 AKCI U méně náročných her (Hollow Knight, retro tituly) se můžete dostat maximálně na 4-5 hodin. Ale i samotné menu dokáže baterku vybíjet překvapivě rychle. Pokud plánujete dlouhé cesty vlakem nebo letadlem, počítejte s powerbankou. Nabíjení navíc trvá přes dvě hodiny. Nintendo zřejmě obětovalo výdrž na oltář výkonu. Switch 2 je tenčí než konkurenční handheldy a přitom výkonnější – něco se za to platit muselo. Otázka je, jestli byla baterie tou správnou obětí. Pro koho se Switch 2 hodí? Pokud nikdy jste neměli Switch, Switch 2 dává smysl. Dostanete moderní hardware s přístupem k obrovské knihovně her a vyhnete se technickým limitům starého modelu. Pro rodiny s dětmi, které chtějí kvalitní Nintendo hry, je to jasná volba. KOUPIT SWITCH 2 AKCI Pokud ale už Switch 1 nebo OLED máte, zvažte, jestli nepočkat. Ano, výkon je výrazně lepší. Ano, starší hry vypadají skvěle. Ale horší výdrž baterie, vyšší cena a slabá nabídka her znamenají, že není třeba upgradovat hned. Počkejte rok, až bude víc exkluzivit, možná se objeví revize s lepší baterií a ceny klesnou. Pro cestovatele a pendlery je slabá baterie velký problém. Pokud často trávíte dlouhé hodiny ve vlaku nebo letadle bez přístupu k elektřině, možná vás výdrž 2-3 hodiny zklame. Switch OLED s 5-6 hodinami může být v tomto případě lepší volba. Sleva má smysl, ale uvažujte, jestli nespěchat Pokles z 12 490 na 10 990 Kč není dramatická sleva, ale u konzole na trhu jen pár měsíců jde o příjemnou úsporu 1 500 korun. Nintendo si ceny drží dost tvrdohlavě, takže větší slevy v nejbližších měsících nečekejte. Pokud jste se rozhodli koupit, tohle je solidní moment. KOUPIT SWITCH 2 AKCI Switch 2 je technicky impresivní upgrade. Výkon, displej a zpracování jsou o několik tříd výš než u původního Switche. Problém je, že přichází s dětskými nemocemi – hroznou výdrží baterie, slabou nabídkou her, vysokou cenou a HDR problémy u některých titulů.

Máte Switch 2, nebo čekáte na lepší nabídku her? 