Výkonný repráček za skvělou cenu. Niceboy Titan 4 teď začíná na 1 402 Kč a nabízí i IPX7 voděodolnost

Bluetooth reproduktor Niceboy Titan 4 nyní na Alze koupíte za 1 499 Kč Nejnižší cena v Česku aktuálně činí jen 1 402 Kč Za tuto cenu dostanete výkon 50 W a výdrž baterie až 20 hodin Publikováno: 9.11.2025 16:00 Bluetooth reproduktor Niceboy Titan 4 se v Black Friday výprodejích dostal na zajímavé cenové hladiny. Na Alze a dalších velkých prodejcích jej aktuálně pořídíte za 1 499 Kč, což představuje slevu 190 Kč z běžné ceny 1 689 Kč. Podle Heureky se dá v některých obchodech sehnat dokonce už od 1 402 Kč, což je vůbec nejnižší cena na českém trhu. Co Titan 4 za tuto cenu nabízí Za necelých patnáct stovek dostanete reproduktor s výkonem 50 W, který dokáže ozvučit menší domácí večírek nebo posezení venku. Baterie s kapacitou 4 000 mAh vydrží hrát až 20 hodin na jedno nabití. Reproduktor navíc funguje jako powerbanka pro nabíjení telefonu. Titan 4 disponuje voděodolností IPX7, takže jej můžete vzít k bazénu nebo na pláž. Hudbu přehrajete čtyřmi způsoby – přes Bluetooth 5.3, z USB flash disku, microSD karty nebo pomocí klasického AUX kabelu. Nechybí ani FM rádio a mikrofon pro handsfree hovory. Zajímavou funkcí je True Wireless Stereo, která umožňuje propojit dva stejné reproduktory dohromady pro zdvojnásobení výkonu na 100 W. Frekvenční rozsah 65 Hz až 20 000 Hz zajišťuje solidní reprodukci basů i výšek. Co na reproduktor říkají uživatelé Na Alze má Titan 4 hodnocení 4,4 z 5 hvězdiček od 25 zákazníků. Většina recenzentů chválí především silný zvuk a dlouhou výdrž baterie. Jeden z uživatelů jej označil za „nejlepší reproduktor v této cenové kategorii" s důrazem na kvalitu zvuku a výdrž. Zákazník z Jihlavy v recenzi vyzdvihuje kvalitní zvuk bez problémového párování a líbí se mu modré LED kroužky po stranách reproduktoru. Oceňuje také jednoduché ovládání a možnost použití jako powerbanky. Jediné negativum vidí v kvalitě FM rádia. Mezi nedostatky někteří uživatelé zmiňují, že reproduktor si nepamatuje nastavenou hlasitost a po každém zapnutí se spustí na maximum. Jeden recenzent také kritizoval zpracování ovládacích tlačítek. Většina zákazníků je ale s nákupem spokojená – 80 % z nich produkt doporučuje. Za cenu pod 1 500 Kč představuje Niceboy Titan 4 zajímavou volbu pro ty, kdo hledají výkonný přenosný reproduktor s dlouhou výdrží a voděodolností. Pořídili byste si Niceboy Titan 4 za tuto cenu?