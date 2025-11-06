Ultra levná sluchátka přes hlavu: Niceboy Sora teď stojí jen 393 Kč Hlavní stránka Zprávičky Niceboy Sora padla v rámci Black Friday výprodeje na rekordních 393 Kč Sluchátka nabízejí 30hodinovou výdrž baterie a Bluetooth 5.3 za zlomek běžné ceny Absence ANC je vzhledem k ceně pochopitelná, zařízení míří na šetřivé uživatele Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte bezdrátová sluchátka za co nejnižší cenu, aktuální Black Friday výprodej přináší zajímavou nabídku. Niceboy Sora klesla na pouhých 393 Kč, což představuje historicky nejnižší cenu tohoto modelu. Za takovou částku dostanete plnohodnotná bezdrátová sluchátka přes hlavu, která zvládnou základní potřeby běžného uživatele. Co sluchátka za necelé čtyři stovky nabídnou? Niceboy Sora disponuje 40mm měniči s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz, což zajistí přijatelnou kvalitu zvuku pro běžný poslech. Hlavním lákadlem je výdrž baterie až 30 hodin na jedno nabití, která překonává mnohem dražší modely. Sluchátka využívají Bluetooth 5.3 pro stabilní spojení s dosahem až 10 metrů a podporují AAC kodek, který ocení především majitelé Apple zařízení. Konstrukce zahrnuje nastavitelný hlavový most a měkké polstrování náušníků pro pohodlné nošení. Celková hmotnost 179 gramů patří mezi nejnižší ve své třídě. Sluchátka lze navíc složit pro snadný transport v batohu nebo tašce. Praktické funkce pro každodenní použití Niceboy Sora nabízí integrovaný mikrofon pro handsfree hovory, což oceníte při práci nebo sportu. Ovládací prvky jsou umístěné přímo na náušnících – můžete přepínat skladby, měnit hlasitost nebo přijímat hovory. Sluchátka podporují také hlasové asistenty jako Google Assistant nebo Siri. CHCI TATO LEVNÁ SLUCHÁTKA Zajímavostí je certifikace IPX4, která zajišťuje odolnost proti potu a stříkající vodě. Sluchátka tak můžete používat při cvičení nebo v lehkém dešti. Nabíjení probíhá přes moderní USB-C konektor, a pokud baterie dojde, můžete pokračovat v poslechu přes 3,5mm jack kabel. Kompromisy, se kterými musíte počítat Za cenu 393 Kč samozřejmě nemůžete očekávat prémiové funkce. Sluchátka nemají aktivní potlačení hluku (ANC), což je vzhledem k tomu, kolik stojí, pochopitelné. Chybí také ambientní režim pro propouštění okolního zvuku nebo automatické pozastavení přehrávání při sundání z hlavy. Citlivost 85 dB a impedance 32 Ohm naznačují, že zvuk nebude tak hlasitý a dynamický jako u dražších modelů. Audiofily rozhodně nenadchnou, ale pro poslech podcastů, YouTube videí nebo hudby na pozadí při práci budou dostačující. Pro koho jsou Niceboy Sora ideální volbou? Tato sluchátka míří na maximálně úsporné zákazníky, kteří potřebují funkční bezdrátová sluchátka bez zbytečných vymožeností. Hodí se pro studenty, jako záložní sluchátka do práce nebo pro děti, u kterých je typicky větší šance, že sluchátka rozbijí. Za necelé čtyři stovky dostanete slušnou výdrž baterie, bezdrátové připojení a základní odolnost proti vodě. UŠETŘÍM NA NICEBOY SORA Pokud hledáte co možná nejlevnější bezdrátová sluchátka přes hlavu s dlouhou výdrží, Niceboy Sora v Black Friday slevě představují zajímavou příležitost. Za 393 Kč získáte model, který zvládne uspokojit základní potřeby spousty uživatelů. Pořídili byste si sluchátka za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday česko niceboy Sleva sluchátka Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024