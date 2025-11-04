Tři chytré žárovky za 419 Kč. Black Friday srazil cenu dobře hodnocené sady od Niceboy Hlavní stránka Zprávičky Niceboy nabízí tři chytré žárovky SmartBulb RGB E27 za 419 Kč místo původních 699 Kč Žárovky disponují 16 miliony barev a nastavitelnou teplotou světla 2700-6500 K Ovládání zajišťuje česká aplikace Niceboy ION s podporou Google Assistant Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 V rámci probíhajících slev Black Friday klesla cena trojice chytrých žárovek Niceboy ION SmartBulb RGB E27 na pouhých 419 Kč. Původní cena balení činila 699 Kč, takže současná 40% sleva představuje úsporu 280 korun. Za tuto částku získáte kompletní sadu pro rozsvícení několika místností. RGB podsvícení s miliony barevných kombinací Žárovky Niceboy ION SmartBulb RGB E27 nabízejí 16 milionů barevných odstínů, které doplňuje nastavitelná teplota bílého světla v rozsahu 2700-6500 K. Světelný tok dosahuje hodnoty 806 lumenů při příkonu 9 W, což odpovídá klasické 60W žárovce. Díky indexu podání barev CRI 85 Ra zobrazují barvy věrně bez výrazného zkreslení. Každá žárovka disponuje standardní paticí E27 a průměrem 6 cm, takže pasuje do většiny běžných svítidel. Životnost 25 000 hodin znamená, že při průměrném svícení 3 hodiny denně vydrží žárovky teoreticky přes 22 let. Energetický štítek F sice nepatří mezi nejúspornější, ale vzhledem k LED technologii stále představuje výraznou úsporu oproti klasickým žárovkám. CHCI CHYTRÉ ŽÁROVKY V AKCI Ovládání přes českou aplikaci a hlasové asistenty Pro připojení žárovek slouží Wi-Fi síť na frekvenci 2,4 GHz. Veškeré nastavení probíhá přes aplikaci Niceboy ION, která je plně lokalizována do češtiny. V aplikaci nastavíte jas, barvu, teplotu světla a vytvoříte časové plány pro automatické zapínání a vypínání. Žárovky podporují ovládání pomocí Google Asistenta, takže světla můžete řídit hlasovými příkazy. Aplikace umožňuje propojit více žárovek do skupin a ovládat je současně. Nechybí ani přednastavené scénáře pro různé příležitosti nebo možnost vytvoření vlastních automatizací při propojení s dalšími chytrými zařízeními Niceboy ION. Pro koho jsou žárovky vhodné Set tří žárovek za 419 Kč představuje dostupný vstup do světa chytré domácnosti. Cena vychází na necelých 140 korun za jednu žárovku, což je srovnatelné s kvalitnějšími běžnými LED žárovkami bez chytrých funkcí. Balení oceníte při osvětlení obývacího pokoje, kde můžete jednotlivé žárovky umístit do různých svítidel a ovládat je z jednoho místa. KOUPIT ŽÁROVKY NICEBOY Žárovky se hodí pro uživatele, kteří chtějí experimentovat s barevným osvětlením při sledování filmů, hraní her nebo vytváření atmosféry na večírky. Díky stmívání a nastavení teploty světla poslouží i jako běžné osvětlení pro každodenní použití. V neposlední řadě můžeme poukázat na skvělé hodnocení setu 4,9 hvězdičky z 5, i když vychází jen ze uživatelských 13 recenzí. Žárovka jako taková pak má 4,5 z 5 hvězdiček na základě 49 hodnocení, což je však stále velmi dobré skóre. Jakou máte zkušenost s chytrými žárovkami? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday česko Chytrá domácnost chytrá žárovka niceboy Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024