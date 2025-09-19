Levný Bluetooth repráček se super výkonem a krytím IPX7. Tenhle od Niceboy nikdy nebyl levnější Hlavní stránka Zprávičky Niceboy Polaris klesá na historicky nejnižší cenu 1 199 Kč, jde o slevu 300 Kč oproti dubnu 2024 Reproduktor nabízí výkon 30 W s dvoupásmovým systémem a True Wireless Stereo Baterie vydrží až 20 hodin, zařízení nechybí ani certifikace IPX7 a FM rádio Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.9.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Oblíbený bezdrátový reproduktor Niceboy Polaris se nyní prodává za historicky nejnižší cenu. Zatímco při uvedení na český trh v dubnu letošního roku stál 1 499 Kč, momentálně ho pořídíte za pouhých 1 199 Kč. Sleva 300 korun představuje 20% pokles z původní ceny, což z něj dělá zajímavou volbu pro všechny, kdo hledají kvalitní přenosný reproduktor s dlouhou výdrží a solidním výkonem. Výkon 30 W s dvoupásmovým systémem Niceboy Polaris disponuje celkovým výkonem 30 W a využívá dvoupásmový systém s oddělenými měniči pro nízké a vysoké frekvence. Díky citlivosti 84 decibelů dokáže reproduktor hrát dostatečně hlasitě i ve venkovním prostředí. Frekvenční rozsah se pohybuje od 80 Hz do 20 000 Hz, což zajišťuje vyvážený zvuk napříč celým spektrem. Pro ještě lepší zvukový zážitek můžete využít funkci True Wireless Stereo, která umožňuje propojit dva stejné reproduktory a vytvořit tak širší stereofonní zvukovou scénu. Reproduktor navíc obsahuje stylové LED podsvícení v různých barvách, které můžete zapnout podle nálady nebo nechat vypnuté. CHCI REPRÁČEK NICEBOY Výdrž 20 hodin a odolnost IPX7 Baterie s kapacitou 2 000 mAh zajišťuje až 20 hodin nepřetržitého přehrávání, údajně při běžné hlasitosti. Nabíjení probíhá přes USB-C konektor, takže můžete použít stejný kabel jako pro svůj smartphone. Po 20 minutách nečinnosti se reproduktor automaticky vypne pro úsporu energie. Díky certifikaci IPX7 zvládne Polaris i intenzivnější kontakt s vodou. Hodí se tak nejen domů, ale také k bazénu, na pláž nebo na vodácké výlety. Konstrukce váží pouhých 0,5 kg a s rozměry 19,2 × 7,2 × 6,7 cm se snadno vejde do batohu. Čtyři způsoby připojení a FM rádio Reproduktor podporuje hned několik způsobů přehrávání hudby. Kromě bezdrátového Bluetooth 5.3 s kodekem SBC můžete využít také USB flash disk, microSD kartu až do 32 GB nebo klasický 3,5mm jack konektor pro kabelové připojení. Nechybí ani FM rádio s integrovanou anténou pro poslech oblíbených stanic. KOUPIT NICEBOY POLARIS Zabudovaný mikrofon umožňuje vyřizovat telefonní hovory přímo přes reproduktor. Ovládací prvky jsou umístěny přímo na těle reproduktoru, takže máte všechny funkce snadno dostupné. Pro koho je Niceboy Polaris vhodný? S aktuální cenou 1 199 Kč představuje Niceboy Polaris zajímavou volbu pro všechny, kdo hledají univerzální přenosný reproduktor. Ocení ho především milovníci výletů a outdoorových aktivit díky voděodolnosti a dlouhé výdrži. Hodí se také na menší domácí párty nebo posezení na zahradě, kde využijete možnost propojení dvou reproduktorů. Díky FM rádiu potěší i posluchače rozhlasových stanic, kteří chtějí mít své oblíbené pořady stále po ruce. Jak se vám líbí Niceboy Polaris za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bluetooth reproduktory Česko niceboy Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024