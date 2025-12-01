Niceboy HIVE Pins 3 zlevnila na minimum! Mají ANC, slušný zvuk a stojí jen 6 stovek Hlavní stránka Zprávičky Sluchátka Niceboy HIVE Pins 3 ANC klesla z 1 349 Kč na 599 Kč, ušetříte 750 korun Nabízí aktivní potlačení hluku (ANC), výdrž až 40 hodin a Bluetooth 5.3 Reklamovanost však činí 6,6 %, což není úplně málo Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday výrazně zlevnila českou značku Niceboy. Bezdrátová sluchátka HIVE Pins 3 ANC spadla z 1 349 Kč na 599 Kč, což je méně než polovina původní ceny. Za šest stovek získáte špuntová sluchátka s aktivním potlačením hluku, což není v této kategorii samozřejmost. Co sluchátka nabízejí za 599 korun Recenze odhalují systémové problémy ANC funguje, ale ne pro všechny Za 599 Kč experiment s nejistým výsledkem Co sluchátka nabízejí za 599 korun Niceboy HIVE Pins 3 ANC jsou True Wireless špuntová sluchátka s technologií aktivního potlačení hluku. Kromě standardního režimu nabízejí také ANC mód pro ztlumení okolního ruchu a Ambient režim, který naopak zesílí zvuky z okolí pro bezpečnější pohyb venku. Sluchátka používají Bluetooth 5.3 a mají i speciální gaming režim pro nižší latenci. Výdrž je na papíře slušná – 10 hodin na jedno nabití plus dalších 30 hodin z pouzdra, celkem tedy až 40 hodin. Rychlé nabíjení umožňuje získat 1,5 hodiny poslechu za pouhých 5 minut v pouzdře. K dispozici je aplikace Niceboy ION s ekvalizérem a dalšími funkcemi. Sluchátka mají certifikaci IPX4 proti postříkání vodou a v balení najdete různé velikosti špuntů. Recenze odhalují systémové problémy Na Alze má sluchátka 354 hodnocení s průměrem 4,1/5 hvězdičkami a 75 % zákazníků je doporučuje. To zní slušně, ale reklamovanost 6,6 % už tak optimisticky nevypadá. Nejčastější stížností jsou problémy s párováním – několik zákazníků uvádí, že jim přišla nefunkční sluchátka nebo se je nedaří spárovat s telefonem ani aplikací. CHCI NICEBOY HIVE PINS 3 ANC Aplikace Niceboy ION je podle recenzí téměř nepoužitelná – často se nespáruje se sluchátky a některým uživatelům dokonce odpojuje zařízení při změně nastavení. Jeden zákazník píše, že se mu aplikaci nepodařilo zprovoznit ani jednou, což v praxi znamená, že přicházíte o možnost detailního nastavení ekvalizéru. ANC funguje, ale ne pro všechny Hodnocení aktivního potlačení hluku se velmi liší. Zatímco někteří zákazníci chválí, že ANC funguje dobře a pomáhá v hlučném prostředí, jiní tvrdí, že režim ANC vůbec nefunguje nebo je efekt minimální. Jeden uživatel konkrétně píše, že ANC dokáže potlačit hluk motoru v autobuse, ale pak poslech hudby nebyl příjemný. Hlasy lidí režim ANC podle některých recenzí neodtlumí prakticky vůbec. CHCI NICEBOY HIVE PINS 3 ANC Zvuková kvalita je podle většiny slušná s důrazem na basy, ale najdou se i negativní hlasy. Po několika měsících používání někteří zákazníci zaznamenali pokles hlasitosti nebo úplné selhání jednoho sluchátka. Materiál pouzdra i sluchátek je matný a „hned upatlaný“, jak upozorňuje několik recenzí. Za 599 Kč experiment s nejistým výsledkem Za 599 Kč dostáváte špuntová sluchátka s ANC, což je zajímavá cena. Musíte ale počítat s rizikem, že dostanete nefunkční kus, aplikace nebude fungovat nebo ANC nebude mít požadovaný efekt. Pokud jste ochotni riskovat a máte čas na případnou reklamaci, může to být zajímavá příležitost. Pro ty, kdo hledají bezproblémové řešení, se ale spíše vyplatí investovat do dražších značek. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday niceboy slevy sluchátka Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024