Revoluce v NFC. Půjde přes něj bezdrátově nabíjet menší zařízení

Near field communication aneb NFC známe všichni jako technologii zodpovědnou za funkčnost bankovních či vstupních karet a hlavně bezkontaktních plateb mobilem či hodinkami a náramky. Oficiálně teď získá další velmi užitečnou schopnost. Společenství NFC Forum schválilo 5. května novou specifikaci, která otevírá možnosti pro bezdrátové nabíjení. I když nejsou zatím jasné některé technické detaily, počítá se s tím, že by přes NFC měly jít nabíjet menší přístroje, které jsou poháněné baterií. Mimo jiné si pod tím asi můžeme představit i chytré hodinky, fitness náramky, sluchátka nebo elektronická pera.

Bezdrátové nabíjení přes NFC by znamenalo jednu důležitou věc. Výrobci, kteří chtějí zákazníkům poskytnout možnost jejich zařízení bezdrátově nabíjet, nebudou muset řešit implementaci doposud nutné indukční cívky. Ta má své minimální rozměry a v přístroji je pochopitelně nutné najít potřebný prostor. Když bude bezdrátové nabíjení dostupné přes samotný modul NFC, tato starost by úplně odpadla. Samozřejmě ale záleží na velikosti produktu a otázce, zda bude tato možnost stačit. Nová Wireless Charging Specification (WLC) počítá s nabíjením o maximálním výkonu 1 W. Není to moc, ale v mnoha případech by to opravdu mohlo na eliminaci cívek stačit. Také není úplně vyloučeno, že by se tato hodnota mohla změnou jiných standardů v budoucnu zvýšit.

Zvládne komunikovat i nabíjet

“Bezdrátové nabíjení přes NFC je opravdu pokroková věc, protože změní možnosti designu a interakce s malými, bateriemi poháněnými zařízeními. Eliminuje konektory i kontakty a umožní vytvářet menší a hermeticky uzavřené produkty,” popisuje člen vedené NFC Fóra Koichi Tagawa. Novinka má bez problému zvládat jak nabíjení, tak i standardní komunikaci. Kromě samotných designových a technických výhod by se mohl nápad pozitivně projevit i na cenách. Minimálně na těch výrobních.

Otazník zatím visí nad zpětnou kompatibilitou. Nebylo oficiálně řečeno, zda by šel nový standard použít i u starších zařízení s NFC, třeba jen s pomocí softwarového updatu. Pravděpodobně to ale nepůjde, takže si tuto novinku budeme moci užít až u nově vyrobených přístrojů. Doposud je podle dat fóra využíváno NFC dvěma miliardami koncových či firemních zákazníků. Ať už v chytrých telefonech, nebo v jiných zařízeních. Jen v segmentu internetu věcí (IoT) jich má být 36 miliard.

Je toto podoba Xiaomi / Huami Mi Band 5? Objevily se údajné reálné fotky čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Bude mít bezdrátové nabíjení přes NFC široké uplatnění? Co myslíte?

Zdroj: XDA, NFC Forum