Netflix a dál? Víme, které služby frčí v ČR nejvíc. A proč nesdílet heslo

Netflix, Voyo, iPrima a HBO Max. Tyto streamovací platformy aktuálně vévodí trhu s video-on-demand (VOD) službami v ČR. Češi přitom velmi často sdílejí přístupy do nich s dalšími lidmi. Ať už v rodině, s přáteli nebo s úplně cizími uživateli. A je to problém nejen ve vztahu k podmínkám používání, ale také bezpečnostní riziko. Vychází to z průzkumu společnosti ESET, který se věnoval právě tuzemským zvyklostem při používání video streamovacích služeb.

“Nejpoužívanější VOD platformou je v Česku Netflix. Používá ho více než třetina dotázaných (39 %). V závěsu za ním se mezi tuzemskými diváky těší oblibě české platformy Voyo (18 %) a iPrima (16 %) nebo platforma HBO Max (16 %). Ohledně sdílení hesla zhruba třetina dotázaných uvedla, že sdílí své údaje pouze s rodinou (28,95 %), více než desetina (12,10 %) pak nejen s rodinou či partnery, ale i s přáteli. V jednotkách procent sdílejí uživatelé své přístupy i s úplně cizími lidmi (1,9 %),” vyjmenovává ESET.

Firma připomíná, že minimálně Netflix v minulosti oznámil, že proti sdílení účtů mimo společnou domácnost zavede opatření. Porušování podmínek přístupu k jednomu předplatnému není však problém pouze etický, ale i bezpečnostní.

„Už jen tím, že sdílíme heslo s dalšími lidmi, výrazně zvyšujeme pravděpodobnost, že naše přístupové údaje někdo zneužije. Pokud se útočníci dostanou k našim e-mailům, mohou prostřednictvím slovníkových útoků zkusit prolomit naše účty nejčastěji používanými a jednoduchými hesly. Rizikem je ale také takzvaný credential stuffing, kdy mohou zkusit prolomit naše další účty stejnou kombinací e-mailu a hesla,“ vysvětluje za ESET Vladimíra Žáčková, specialistka kybernetické bezpečnosti.

Pětina dotázaných (22,67 %) v průzkumu uvedla, že na každé platformě, kterou platí, používá silné heslo, složené nejméně z deseti různých znaků, a které používá pouze pro tuto platformu. Další uživatelé uvedli, že sice používají silná hesla, ale opakovaně je používají i pro další streamovací platformy (14,67 %). Riziku jsou pak vystaveni především ti uživatelé, kteří hesla recyklují i pro své další online služby, jako jsou e-mailové účty, účty u různých e-shopů a podobně, což uvedla necelá desetina dotázaných (9,05 %).

Jak to máte vy se sdílením hesla do zmíněných služeb?

Zdroj: TZ