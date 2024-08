TOP 5 seriálů, které Češi sledují na Netflixu v srpnu: Od superhrdinů po reality show

Netflix nabízí pestrou směsici žánrů od superhrdinských příběhů po reality show

Češi si oblíbili jak pokračování populárních sérií, tak i nové tituly

V žebříčku se objevuje i dokumentární série o sportovní hvězdě

Léto je v plném proudu, ale to neznamená, že by Češi zapomněli na své oblíbené seriály. Pojďme se podívat, co frčí na Netflixu v horkém srpnu.

The Umbrella Academy

Čtvrtá série tohoto neobvyklého superhrdinského seriálu konečně dorazila na Netflix. Šest nových epizod navazuje na předchozí děj a ukazuje, jak se sourozenci Hargreevesovi vypořádávají s novými výzvami. Seriál si zachovává svůj osobitý styl, který kombinuje drama, akci a černý humor. S hodnocením 72 % na ČSFD je vidět, že si udržuje solidní fanouškovskou základnu, i když možná už není tak svěží jako v prvních sériích.

The Umbrella Academy | Final Season | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 78 %

Příručka k vraždě pro hodné holky

Tento britský kriminální seriál se snaží oživit žánr detektivek pro mladé diváky. Hlavní hrdinka, kterou ztvárňuje Emma Myers známá především ze seriálu Wednesday, pátrá po vrahovi své spolužačky. Šest epizod by mělo stačit na rozvinutí zápletky bez zbytečného natahování. Uvidíme, jestli se tvůrcům podaří udržet zájem diváků až do konce.

Příručka k vraždě pro hodné holky (A Good Girl’s Guide to Murder): CZ HD Trailer (2024) – Emma Myers

Hodnocení na ČSFD: 66 %

Láska je slepá: Velká Británie

Další odnož populární reality show, tentokrát z Británie. Koncept zůstává stejný – páry se zasnoubí, aniž by se viděly. Je to trochu uměle vytvořené drama, ale očividně to na diváky funguje. Otázkou je, jestli britská verze přinese něco nového, nebo to bude jen další variace na stejné téma.

Love is Blind: UK | Official Trailer | Netflix

Too Hot to Handle

Reality show plná atraktivních lidí na tropickém ostrově. Twist s finanční odměnou za sexuální abstinenci je zajímavý, ale člověk si říká, jak dlouho může tenhle koncept vydržet, než se okouká. Není to nic převratného, ale pro nenáročné letní večerní sledování to může stačit.

Too Hot to Handle: Season 6 | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 52 %

Simone Biles se zvedá

A na závěr něco pro fanoušky sportu a lidských příběhů. Simone Biles (ano, ta, která teď v Paříži získala tři zlaté a jednu stříbrnou medaili), se chystá na svůj velký comeback. Tahle minisérie série nám ukáže, že i ti nejlepší z nejlepších mají své démony.

Simone Biles Rising | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 69 %

Které seriály sledujete na Netflixu vy?

Zdroj: FlixPatrol