I když streamovací služby jako Netflix, Disney+ či HBO Max neustále chrlí do éteru další a další seriály tak rychle, že se těžko dají stíhat sledovat, jsou i tituly, na které se diváci vyloženě těší a nemohou se dočkat jejich vydání. V takovém případě pak vzniká touha vidět seriál či film co nejdřív. Když to jde, tak dokonce dřív než ostatní. Tohle přesně v některých případech umožňuje třeba Netflix, který před několika měsíci přiznal existenci úzké skupiny přednostních diváků zvané Preview Club. A ta se prý bude rozšiřovat.

Klub, jenž funguje podobně jako testovací promítání předem neznámých filmů se sběrem zpětné vazby od vybrané hrstky diváků, má v tuto chvíli údajně asi dva tisíce členů. Ti měli například pomoci při dokončování snímku Don’t Look Up (K zemi hleď!), neboť tvůrcům doporučili po zhlédnutí nedokončené verze do filmu zařadit více humoru.

V branži není takové testování na divácích o nic neobvyklého a i ostatní služby jej nejspíš potají praktikují, nicméně Netflix Preview Club už není úplně tajný a dokonce má být brzy o dost větší. Služba se jím dál asi nebude veřejně moc chlubit, ale prý má v plánu jej “drasticky rozšířit”.

S informací přišel americký The Wall Street Journal a klub by se podle něj mohl rozrůst na desítky tisíc uživatelů, kteří budou vybráni z řad běžných předplatitelů. A to globálně. S největší pravděpodobností bude potřeba se o tuto možnost někde přihlásit. Klíč výběru a ani zapojené země jasné nejsou, ale rozhodně to zní lákavě.

Které Netflix filmy či seriály byste rádi viděli přednostně?

Zdroj: apolice