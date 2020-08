Moc rychle? Pomalu? Netflix aplikace už umí měnit rychlost přehrávání

Populární videostreamovací služba Netflix si připravila užitečnou funkci pro všechny uživatele, kterým nevyhovuje standardní rychlost přehrávání. Nově bude možné si seriály a filmy pouštět v alternativních rychlostech, mezi které patří 0.5x, 0.75x, 1.25x a 1.5x. Pokud to tedy bude někomu vyhovovat, může si obsah pustit až o polovinu zrychlený či zpomalený. Fungovat to bude u streamovaných i stažených videí. Podle zástupců společnosti Netflix je volitelná rychlost přehrávání jednou z funkcí, po které uživatelé volali v posledních letech nejvíce.

Funkce už míří do aplikace pro Android, brzy se dočká také verze pro iOS. Fungovat má také v prohlížeči, nicméně do zabudovaných aplikací v chytrých televizích prý nedorazí. Důvody takového omezení známé nejsou, ale uživatele to rozhodně nepotěší. Zajímavé je, že za upravitelnou rychlost přehrávání kritizují Netflix někteří tvůrci. Podle nich není vhodné, aby díla diváci sledovali v jiném tempu, než jaké režiséři svému snímku dali. Netflix se je snaží uklidnit alespoň tím, že plánuje softwarově upravovat audio stopy tak, aby nezněly zdeformovaně. Navíc bude muset divák případnou změnu rychlosti provádět při každém spuštění videa.

Budete tuto novinku využívat?

Zdroj: XDA