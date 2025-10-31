TOPlist

Připravte se na zimu: Chytrý termostat Netatmo teď seženete v úžasné akci, má spoustu šikovných funkcí

  • Chytrý termostat Netatmo Smart Thermostat klesá na 2 499 Kč z původních 4 799 Kč
  • Zařízení nabízí ovládání přes mobil, kompatibilitu s Apple HomeKit, Google Assistant a Alexa
  • Termostat prý dokáže ušetřit až 25 % nákladů na vytápění díky chytrým funkcím

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
31.10.2025 21:00
Ikona komentáře 0
Netatmo Smart Thermostat oficialni

Pokud hledáte způsob, jak modernizovat vytápění ve vašem domově, máme pro vás zajímavou nabídku. Oblíbený chytrý termostat Netatmo Smart Thermostat se nyní v rámci Black Friday prodává za pouhých 2 499 Kč, což představuje slevu 47 % z běžné ceny 4 799 Kč. Termostat získal hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od více než 200 zákazníků a rozhodně stojí za pozornost.

Kompatibilita s většinou kotlů a jednoduchá instalace

Netatmo Smart Thermostat je kompatibilní s většinou individuálních kotlů včetně elektrických, plynových, olejových i dřevěných variant (kompatibilitu si sami můžete ověřit na webu check.netatmo.com). Funguje také s tepelnými čerpadly vzduch-voda a kamny na dřevo či pelety. Instalaci zvládnete sami díky přehlednému návodu a všem potřebným komponentům v balení. Termostat komunikuje bezdrátově s relé jednotkou, která zajišťuje Wi-Fi připojení a umožňuje ovládání odkudkoliv.

Netatmo Smart Thermostat render

Zařízení disponuje E-Ink displejem s minimální spotřebou energie, který zobrazuje aktuální i cílovou teplotu. Design termostatu navrhl slavný Philippe Starck a v balení najdete čtyři barevné samolepky pro přizpůsobení vzhledu vašemu interiéru. Rozsah nastavení teploty se pohybuje od 5 do 30 °C s přesností na půl stupně.

UŠETŘÍM NA CHYTRÉM TERMOSTATU

Chytré funkce pro maximální úspory

Termostat se učí vaše návyky a na základě pěti jednoduchých otázek vytvoří optimální topný plán. Funkce Auto-Adapt zohledňuje venkovní teplotu a zateplení domu, aby předvídala spuštění kotle a udržovala ideální teplotu. Díky tomu můžete ušetřit až 25 % nákladů na vytápění. Aktivovat lze také režim Nepřítomnost nebo Ochrana proti mrazu pro období dovolené.

Netatmo Smart Thermostat aplikace

Ovládání probíhá přes aplikaci Home + Control dostupnou pro iOS i Android, která umožňuje nastavení teploty odkudkoliv na světě. V aplikaci sledujete spotřebu v reálném čase, historii dat včetně teplot a chodu kotle, plus získáváte měsíční energetickou bilanci. Termostat je plně kompatibilní s Apple HomeKit, Google Assistant a Amazon Alexa, takže jej můžete ovládat hlasovými příkazy.

Pro koho je termostat vhodný?

Netatmo Smart Thermostat ocení především majitelé rodinných domů a bytů s vlastním kotlem, kteří chtějí optimalizovat náklady na vytápění. Hodí se pro ty, kdo mají nepravidelný režim a potřebují flexibilně měnit teplotu na dálku. Investice se vyplatí také rodinám, které chtějí nastavit různé teplotní profily pro pracovní dny a víkendy. Systém lze rozšířit o chytré termostatické hlavice pro vytápění jednotlivých místností nezávisle na sobě.

Co na termostat říkají uživatelé?

S celkovým hodnocením 4,6 z 5 hvězdiček patří Netatmo Smart Thermostat k nejlépe hodnoceným produktům ve své kategorii. 89 % zákazníků by jej doporučilo ostatním. Uživatelé nejčastěji chválí jednoduchou instalaci, kterou zvládnou i laici během 30-40 minut. Oceňují také intuitivní ovládání přes mobilní aplikaci a možnost kontroly vytápění odkudkoliv.

Netatmo Smart Thermostat oficialni na kraji

Mezi další pozitiva patří elegantní design, který zapadne do každého interiéru, a reálné úspory energie. Jeden z uživatelů uvedl úsporu až 30 % nákladů díky aktivnímu přístupu k řízení vytápění. Zákazníci si pochvalují také spolehlivou integraci s Apple HomeKit a dalšími chytrými systémy.

CHCI TERMOSTAT NETATMO

Na druhou stranu se v recenzích objevují zmínky o problémech s displejem po 2-3 letech provozu. Několik uživatelů reportuje, že E-Ink displej začne vykazovat vady jako rozmazání nebo nečitelnost. Kritizována je také závislost na serverech Netatmo – při jejich výpadku nelze termostat ovládat na dálku. Některým vadí vyšší cena příslušenství, zejména termostatických hlavic za téměř 2 000 Kč za kus.

Současná nabídka a dostupnost

Netatmo Smart Thermostat je aktuálně skladem za 2 499 Kč a při objednání do půlnoci jej můžete mít následující ráno v AlzaBoxu.

V balení najdete kompletní sadu pro instalaci včetně chytrého termostatu, relé jednotky, 3 AAA baterií, nástěnné desky, šroubů a hmoždinek, síťového adaptéru a všech potřebných kabelů.

Zvažujete pořízení chytrého termostatu pro úsporu nákladů na vytápění?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
Chytrý zámek TP-LInk Tapo DL130 PalmKey

TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka

Adam Kurfürst
8.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024