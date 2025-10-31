Připravte se na zimu: Chytrý termostat Netatmo teď seženete v úžasné akci, má spoustu šikovných funkcí Hlavní stránka Zprávičky Chytrý termostat Netatmo Smart Thermostat klesá na 2 499 Kč z původních 4 799 Kč Zařízení nabízí ovládání přes mobil, kompatibilitu s Apple HomeKit, Google Assistant a Alexa Termostat prý dokáže ušetřit až 25 % nákladů na vytápění díky chytrým funkcím Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.10.2025 21:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte způsob, jak modernizovat vytápění ve vašem domově, máme pro vás zajímavou nabídku. Oblíbený chytrý termostat Netatmo Smart Thermostat se nyní v rámci Black Friday prodává za pouhých 2 499 Kč, což představuje slevu 47 % z běžné ceny 4 799 Kč. Termostat získal hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od více než 200 zákazníků a rozhodně stojí za pozornost. Kompatibilita s většinou kotlů a jednoduchá instalace Netatmo Smart Thermostat je kompatibilní s většinou individuálních kotlů včetně elektrických, plynových, olejových i dřevěných variant (kompatibilitu si sami můžete ověřit na webu check.netatmo.com). Funguje také s tepelnými čerpadly vzduch-voda a kamny na dřevo či pelety. Instalaci zvládnete sami díky přehlednému návodu a všem potřebným komponentům v balení. Termostat komunikuje bezdrátově s relé jednotkou, která zajišťuje Wi-Fi připojení a umožňuje ovládání odkudkoliv. Zařízení disponuje E-Ink displejem s minimální spotřebou energie, který zobrazuje aktuální i cílovou teplotu. Design termostatu navrhl slavný Philippe Starck a v balení najdete čtyři barevné samolepky pro přizpůsobení vzhledu vašemu interiéru. Rozsah nastavení teploty se pohybuje od 5 do 30 °C s přesností na půl stupně. UŠETŘÍM NA CHYTRÉM TERMOSTATU Chytré funkce pro maximální úspory Termostat se učí vaše návyky a na základě pěti jednoduchých otázek vytvoří optimální topný plán. Funkce Auto-Adapt zohledňuje venkovní teplotu a zateplení domu, aby předvídala spuštění kotle a udržovala ideální teplotu. Díky tomu můžete ušetřit až 25 % nákladů na vytápění. Aktivovat lze také režim Nepřítomnost nebo Ochrana proti mrazu pro období dovolené. Ovládání probíhá přes aplikaci Home + Control dostupnou pro iOS i Android, která umožňuje nastavení teploty odkudkoliv na světě. V aplikaci sledujete spotřebu v reálném čase, historii dat včetně teplot a chodu kotle, plus získáváte měsíční energetickou bilanci. Termostat je plně kompatibilní s Apple HomeKit, Google Assistant a Amazon Alexa, takže jej můžete ovládat hlasovými příkazy. Pro koho je termostat vhodný? Netatmo Smart Thermostat ocení především majitelé rodinných domů a bytů s vlastním kotlem, kteří chtějí optimalizovat náklady na vytápění. Hodí se pro ty, kdo mají nepravidelný režim a potřebují flexibilně měnit teplotu na dálku. Investice se vyplatí také rodinám, které chtějí nastavit různé teplotní profily pro pracovní dny a víkendy. Systém lze rozšířit o chytré termostatické hlavice pro vytápění jednotlivých místností nezávisle na sobě. Co na termostat říkají uživatelé? S celkovým hodnocením 4,6 z 5 hvězdiček patří Netatmo Smart Thermostat k nejlépe hodnoceným produktům ve své kategorii. 89 % zákazníků by jej doporučilo ostatním. Uživatelé nejčastěji chválí jednoduchou instalaci, kterou zvládnou i laici během 30-40 minut. Oceňují také intuitivní ovládání přes mobilní aplikaci a možnost kontroly vytápění odkudkoliv. Mezi další pozitiva patří elegantní design, který zapadne do každého interiéru, a reálné úspory energie. Jeden z uživatelů uvedl úsporu až 30 % nákladů díky aktivnímu přístupu k řízení vytápění. Zákazníci si pochvalují také spolehlivou integraci s Apple HomeKit a dalšími chytrými systémy. CHCI TERMOSTAT NETATMO Na druhou stranu se v recenzích objevují zmínky o problémech s displejem po 2-3 letech provozu. Několik uživatelů reportuje, že E-Ink displej začne vykazovat vady jako rozmazání nebo nečitelnost. Kritizována je také závislost na serverech Netatmo – při jejich výpadku nelze termostat ovládat na dálku. Některým vadí vyšší cena příslušenství, zejména termostatických hlavic za téměř 2 000 Kč za kus. Současná nabídka a dostupnost Netatmo Smart Thermostat je aktuálně skladem za 2 499 Kč a při objednání do půlnoci jej můžete mít následující ráno v AlzaBoxu. V balení najdete kompletní sadu pro instalaci včetně chytrého termostatu, relé jednotky, 3 AAA baterií, nástěnné desky, šroubů a hmoždinek, síťového adaptéru a všech potřebných kabelů. Zvažujete pořízení chytrého termostatu pro úsporu nákladů na vytápění? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi