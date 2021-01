Hledáte snadný způsob jak chytře a hlavně jednoduše řídit topení ve vaší domácnosti? Pak by vás mohlo zaujmout řešení od společnosti Netatmo, které jsme měli možnost otestovat i my. Jak náročná je instalace a provoz Netatmo Smart Radiator Valves a co všechno toto řešení uživatelům nabízí.

Obsah balení Netatmo Smart Radiator Valves

V základním balení “startovací sady” chytrých termostatických hlavic Netatmo naleznete vše potřebné pro jejich instalaci – pouze s výjimkou nářadí. Tím nejdůležitějším jsou pochopitelně samotné chytré hlavice spolu s řídící jednotkou nutnou pro provoz systému Netatmo Smart Radiator Valves. Pro úpravu designu jednotlivých hlavic v balení naleznete i nalepovací kroužky ve čtyřech barvách – oranžové, zelené, modré a červené. Montáž hlavic na různé systémy topení pak umožňují přibalené mezikroužky. Konkrétně se jedná o redukce na tyto rozměry/systémy -M30x1,5, M30x1, M28x1,5x, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini. Nakonec pak v balení naleznete ještě čtyři AA baterie pro napájení hlavic (2 baterie pro každou).

Design je jednoduchý a elegantní

V oblasti vzhledu nevymýšlel výrobce již vymyšlené a termostatické hlavice jsou nanejvýš jednoduché. Že se nejedná o standardní hlavice prozrazuje jen e-ink displej ukazující aktuální teplotu v místnosti. Jinak se jedná o bílý válec s hladkým povrchem tvořeným průhledným plastem s matným povrchem. Díky tomu po přilepení kroužku prochází tímto plastovým “opláštěním” barva zvolené nálepky. Hlavice je pak zakončena bílou, lesklou krytkou s logem výrobce. Jejím pootočením se nám otevře prostor pro dvě tužkové baterie, které by měly zvládnout napájet hlavice až dva roky. Pokud chcete dočasně upravit teplotu v místnosti, ve které se nacházíte ale nemáte u sebe smartphone (nebo vám třeba momentálně nefunguje internetové připojení), můžete tak udělat pomocí samotné hlavice. Stačí lehce pootočit jejím vnějším pláštěm a na displeji se zobrazí nově nastavená teplota. Ta lze v aplikaci i ručně regulovat po půl stupni Celsia.

V podobném designu jako samotné hlavice je vyvedena i řídící jednotka. Ta rovněž kombinuje jak průhledný matný tak hladký bílý povrch. Do těla samotné jednotky je pak potřeba zasunout evropskou zástrčku a poté ji můžete zapojit přímo do elektrické zásuvky. Škoda, že jednotka není o kousek menší, byla by pak v zásuvce méně nápadná. Řídící jednotka je s jednotlivými hlavicemi spojena prostřednictvím rádiových vln (868 MHz) a dle výrobce by její dosah v otevřeném prostranství měl činit až 100 metrů. V interiéru je to pochopitelně mnohem méně – tuto hodnotu velmi ovlivňuje například tloušťka a množství zdí. Ideální je tak jednotku umístit doprostřed domácnosti, aby dostatečně dobře pokryla všechny nainstalované hlavice.

Montáž Netatmo Smart Radiator Valves

Díky přibaleným redukcím by měly být chytré termostatické hlavice Netatmo kompatibilní s většinou současných radiátorů – respektive jejich ventilů. Před koupí si však pro jistotu raději ověřte, zda vaše současné termostaty využívají některý z výše zmíněných závitů, seznam kompatibilních značek termostatů pak naleznete i na webu Netatmo, tento seznam však nutně nemusí být kompletní. Je důležité mít na paměti, že pro snadnou instalaci systému Netatmo Smart Radiator Valves musíte mít na svých radiátorech termostatické ventily a nikoli jen obyčejné škrtící ventily. Termostatický ventil zpravidla poznáte dle namontované hlavice se zaznačenou stupnicí pro přesnou regulaci teploty v interiéru.

How to install your Additional Smart Radiator Valve – Installing the Netatmo Smart Radiator Valve

Samotná instalace pak začíná zapojením řídící jednotky do zásuvky a stažením aplikace Netatmo Energy. Po spuštění aplikace pak stačí následovat pokyny na obrazovce – registrovat se, vyplnit základní údaje o domácnosti, spárovat aplikaci s řídící jednotkou a následně jednotku se samotnými hlavicemi. Posledním krokem základní instalace je pak montáž hlavic na radiátory. Ta je velmi snadná a nemusíte být zrovna domácí kutil, aby jste si s ní poradili. Stačí odšroubovat převlečnou matici, kterou je přichycena současná hlavice k ventilu. Poté na ventil našroubovat patřičnou redukci,nasadit Netatmo chytrou termostatickou hlavici tak, aby byl displej dobře viditelný a našroubovat převlečnou matici. K povolení matice budete s nejvyšší pravděpodobností potřebovat klíč nebo kleště, to je však jediné nářadí, které během celého procesu využijete.

Aplikace Netatmo Energy

Vedle samotného hardwaru je neméně důležitou součástí celého řešení také softwarová stránka, zastoupená aplikací Netatmo Energy. Ta, jak jsme již zmínili výše, slouží jako užitečný pomocník při prvotní instalaci a nastavení Netatmo Smart Radiator Valves. Po dokončení této úvodní procedury se můžete pustit do prozkoumávání aplikace a jejího nastavení. Design aplikace je povedený a uživatel se s ním sžije během pár okamžiků. Hned na úvodní obrazovce je přítomen přehled jednotlivých termostatů, respektive místností, ve kterých jsou umístěny, v podobě jakýchsi widgetů. Na těchto widgetech můžete vidět nejen nastavenou teplotu na daném termostatu, ale také aktuální teplotuv dané místnosti. U spodního okraje této domovské obrazovky pak naleznete také rychlé přepínače pro volbu režimů vytápění.

Netatmo Energy Netatmo

Levé výsuvné menu pak nabízí přístup k nastavení vlastního plánu vytápění, grafům vytápění, nastavení funkcí chytrých hlavic a možnost přidání dalšího člena domácnosti či hosta. Je trochu škoda, že u teplot nelze v aplikaci nastavit offsety – hlavice umístěná na radiátoru totiž logicky naměří o něco málo vyšší teplotu, než je skutečná teplota v místnosti. My jsme naměřili rozdíly v měření hlavice a pokojového teploměru v rozmezí 0,5 až 1,5 °C v závislosti na místnosti. Absence této funkce tak sice není nijak zásadní, přesto bychom ji však uvítali.