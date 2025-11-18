Chytrá hlavice Netatmo zlevnila v Česku na minimum! Před koupí si ale přečtěte recenze... Hlavní stránka Zprávičky Netatmo Additional Smart Radiator Valve zlevnila na Alze z 2 399 Kč na 1 249 Kč – sleva 48 % v rámci Black Friday Chytrá termostatická hlavice slibuje úsporu až 37 % nákladů na vytápění a podporuje Apple HomeKit Recenze ale varují: displeje odcházejí po 2-3 letech, baterie vydrží jen měsíce a při jejich vybití hlavice topí naplno Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Black Friday nabídky na chytrou domácnost lákají. Alza právě zlevnila termostatickou hlavici Netatmo Additional Smart Radiator Valve z 2 399 Kč na 1 249 Kč, což představuje slevu 48 procent. Produkt má hodnocení 4,2 hvězdičky z pěti, ale detailní čtení více než stovky recenzí odhaluje nepříjemnou pravdu: za elegantním designem se skrývá ne zcela dokonalý produkt. Co Netatmo slibuje: úspora a pohodlí Displeje mizí po dvou letech Baterie vydrží týdny, ne roky Když dojdou baterie, topíte naplno Chyby kalibrace a odpojování Skryté náklady: relé a baterie Pro koho by to mohlo mít smysl? Sleva je lákavá, ale přemýšlejte dvakrát Co Netatmo slibuje: úspora a pohodlí Netatmo Additional Smart Radiator Valve je bezdrátová termostatická hlavice s WiFi připojením, která podle výrobce ušetří až 37 % nákladů na vytápění. Hlavice disponuje E-Ink displejem, který zobrazuje aktuální teplotu, umožňuje nastavení od 5 do 30 °C a podporuje týdenní programování. Kompatibilní je se 90 % radiátorů a funguje s hlasovými asistenty Google Assistant, Amazon Alexa a Siri. Design od Philippa Starcka s průsvitným válcem z plexiskla vypadá elegantně. Aplikace Home + Control nabízí geolokaci (automatické snížení teploty, když nejste doma), detekci otevřených oken a plánování vytápění podle denních rutin. Na papíře jde o prémiový produkt pro moderní domácnost. V praxi je to ale složitější. Displeje mizí po dvou letech Nejčastější stížnost v recenzích se týká krátkodobé životnosti E-Ink displejů. Po dvou až třech letech displej buď úplně zmizí, nebo se stane nečitelným. „2 ze 3 hlavic – nefunkční displej po 3 letech,“ uvádí jeden z kupujících. Tomáš z Prahy to potvrzuje: „Po cca 2,5 letech odchází displaye.“ Adam z Roztok, který systém provozuje čtyři topné sezóny, poznamenává: „Po 2 letech mi na dvou odešel ink displej. Termostat taky prý nemá dlouhou životnost.“ Anonymní zákazník přidává: „Výrobce by měl dát záruku 5 let na OLED displej. Displej odejde po cca 3 letech. TEN OLED DISPLAY.“ Velká písmena jsou v originální recenzi, zoufalství je z nich cítit. Miloš z Benešova, který provozuje 30 kusů Netatmo hlavic od roku 2015, to shrnuje pragmaticky: „Těsně po záruce je jich minimálně 2 z 10 na výměnu a s časem to roste. Výměna za jiného výrobce by byla při tomto množství už neefektivní.“ Baterie vydrží týdny, ne roky Hlavice pracují na dvou AA bateriích. Výrobce to prezentuje jako výhodu – jednoduchou výměnu bez elektriky. Realita je ale jiná. Standardní alkalické baterie vydrží 2-3 měsíce, někteří uživatelé hlásí jen týdny. Jan z Prahy to vyčíslil: „Alkalické vydrží cca 2 měsíce, takže při počtu 6 ks hlavic dáte měsíčně za baterie klidně 400 Kč.“ KOUPIT NETATMO HLAVICI V AKCI Martin z Prahy varuje: „Výdrž baterie – zvlášť u levných baterií (IKEA, Alza) je pouze v řádu týdnů.“ Veronika z Prahy potvrzuje: „Velmi rychlá spotřeba baterií.“ Anonymní zákazník to shrnuje: „Žere baterky jak nic jiného.“ Řešení existuje – lithiové AA baterie vydrží 3+ roky, ale jsou výrazně dražší. „Baterie vydrží 3+ roky, ale musí se použít lithiové AA články,“ píše spokojený uživatel. Nabíjecí NiMH články nefungují dobře, protože hlavice je označí za vybité už při 1,3 V, zatímco plně nabitý článek má 1,5 V. Když dojdou baterie, topíte naplno Tady přichází největší problém: když se vybijí baterie, hlavice otevře ventil na maximum. Místo úspory tak náhle topíte naplno a účty za vytápění raketově rostou. „Po vybití baterií se ventil otevře a topí naplno,“ varuje recenzent s 12 hlavicemi. Anonymní zákazník to zdůrazňuje: „Hlavice neustále odpojuje a hlásí chyby. Při vybití baterií se ventil otevře a topí naplno.“ Adam z Roztok potvrzuje: „Když už na chvíli problém s kalibrací zmizí, tak se pro změnu začne objevovat problém s ‚vybitím baterií‘, kdy hlavice zahlásí prázdné baterie a otevře naplno ventil. Když baterie vyndáte a zandáte, tak je opět vše ok.“ KOUPIT NETATMO HLAVICI V AKCI Ondřej z Nové Paky to považuje za nesmysl: „Po vybití hlavice pustí radiátor naplno, takže když nejste zrovna doma a máte dálkové vytápění, tak máte smolu.“ Chyby kalibrace a odpojování Kromě baterií a displejů trápí uživatele časté chyby kalibrace. Hlavice náhle hlásí chybu, ventil se otevře a topí naplno. Adam popsal svou zkušenost: „Co je největší bolístka, tak jsou neustálé chyby, co hlavice generují – každou chvílí dochází k chybě kalibrace, kdy se následně hlavice otevře naplno a vytopí vám celý byt, zatímco jste pryč.“ Anonymní zákazník to potvrzuje: „Extrémní nespolehlivost – hlavice každou chvíli hlásí chybu v kalibraci nebo vybité baterie (i když vybité nejsou).“ Firma, která provozuje 12 hlavic, píše: „Žádná nefunguje správně. Hlavice se neustále odpojuje a hlásí chyby.“ Zákazník z Prahy to vystihuje: „Občas funguje. Opakovaně se odpojuje, proces instalace a znovu připojování je složitý, zabere i hodinu. Pro někoho, kdo chce zapojit a mít klid, je to nefunkční záležitost.“ Skryté náklady: relé a baterie Netatmo hlavice není samostatně funkční. Potřebuje buď Netatmo Smart Thermostat, nebo Netatmo Smart Radiator Valves Starter Pack, který obsahuje relé pro připojení. To znamená další náklady nad rámec ceny jednotlivých hlavic. Adam z Roztok navíc upozorňuje na problém s architekturou: „Celá architektura je navržena tak, že relé se připojí k internetu a slouží jako gateway. Pokud tedy máte kotel ve sklepě, počítejte s problémy s připojením.“ KOUPIT NETATMO HLAVICI V AKCI K tomu přidejte měsíční náklady na baterie. Pokud použijete levné alkalické, zaplatíte při šesti hlavicích zhruba 400 Kč měsíčně. Lithiové baterie vydrží roky, ale stojí několikanásobně víc. Jan z Prahy navíc varuje: „Funguje to jen přes NetAtmo cloud. Bez připojení domu k internetu na ovládání aplikací zapoměňte. A to ani z lokální sítě.“ Pro koho by to mohlo mít smysl? Pokud již máte doma ekosystém Netatmo s termostatem nebo starter packem, přídavná hlavice za 1 249 Kč může dávat smysl – zejména pokud investujete do lithiových baterií a počítáte s tím, že displej po třech letech odejde. Zuzana z Prahy používá hlavice druhým rokem a je spokojená: „Skutečně nám to uspořilo náklady na topení. Netopíme místnosti, kde nejsme.“ Anonymní zákazník oceňuje: „Díky těmto hlavicím hodně ušetřím. Mohu si nastavit v průběhu dne i noci více časových pásem a vytápět dle mého stylu.“ Pro ty, kdo chtějí začít s chytrou domácností od nuly, ale existují levnější a spolehlivější alternativy od značek jako například Aqara. Sleva je lákavá, ale přemýšlejte dvakrát Sleva z 2 399 na 1 249 Kč vypadá zajímavě. Ale když sečtete náklady na baterie, riziko poruch, nefunkční displeje po dvou letech a chyby kalibrace, levný nákup to není. Vít z Měšic to shrnul: „Všechno postupně odešlo, displej, motorek. Podpora Netatmo strašná. Bez odpovědi. Nikdy víc. Vyměněno za Meross za zlomek ceny, který aspoň funguje.“ KOUPIT NETATMO HLAVICI V AKCI Anonymní zákazník, který strávil dva roky restartováním a výměnou baterií u 8 hlavic, to vystihuje nejlépe: „Nejhorší produkt, který jsem si kdy v životě pořídil. Žerou mi energii a zhoršují kvalitu života. Přemýšlím, že je všechny vyhodím.“ Pokud přesto zvažujete koupi, připravte se na vyšší provozní náklady, pravidelnou údržbu a možné reklamace. Reklamovanost 4,64 % je u chytré domácnosti výrazně nad průměrem. A 79 % zákazníků, kteří produkt doporučují? To je v kategorii prémiových termostatických hlavic překvapivě nízké číslo. Používáte Netatmo termostatické hlavice? Jaké jsou vaše zkušenosti? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday Chytrá termostatická hlavice Netatmo slevy zima Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024