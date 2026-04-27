Fajn akce: 4K kamera do auta se slušným obrazem a GPS modulem zlevnila pod 3 tisíce!

NAVITEL R99 4K je palubní kamera s Sony IMX415 snímačem, GPS modulem, Wi-Fi, dotykovým displejem a 4K rozlišením Původně 3 490 Kč, s kódem ALZADNY20 za 2 792 Kč — sleva přes 700 Kč Hodnocení 4,5 z 5 ze 117 recenzí — kvalita videa je hodnocena výborně, software a aplikace jsou ale opakovaná slabina Jakub Kárník Publikováno: 27.4.2026 Palubní kamera v autě se za posledních pár let stala v podstatě nutností — pojišťovny ji čím dál častěji vítají při řešení nehod a v případě sporu s druhou stranou je nahrávka neocenitelná. NAVITEL R99 4K je na Alze za 2 792 Kč po uplatnění kódu ALZADNY20. Z původních 3 490 Kč je to pokles o 700 korun a v segmentu 4K kamer s GPS modulem a Wi-Fi se jedná o jednu z nejdostupnějších voleb. Co kamera dělá dobře S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete cenově dostupnou kameru s kvalitním 4K obrazem. Sony IMX415 snímač a integrovaný GPS modul s upozorněním na radary jsou v této cenovce slušná hodnota.⚠️ Zvažte, že podle mnoha recenzí má kamera špatnou aplikaci a extrémně pomalý přenos záznamů přes Wi-Fi. Stahování pětiminutového videa do telefonu trvá běžně 10 minut, takže pokud chcete videa přenášet do mobilu, počítejte s tím.💡 Za 2 792 Kč dostanete Sony IMX415 snímač, 4K (3840 × 2160) při 30 fps nebo 2K při 60 fps, 140° úhel záběru, 3,18″ IPS dotykový displej, integrovaný GPS modul, Wi-Fi, podporu microSD karet do 256 GB, parkovací režim (vyžaduje samostatný NAVITEL SMART BOX MAX), G-senzor, superkondenzátor místo baterie a roční licenci na navigaci Navitel Navigator zdarma. Co kamera dělá dobře Hlavní výhoda — kvalitní obraz ve dne i v noci. Sony IMX415 patří k osvědčeným snímačům pro palubní kamery a v recenzích se opakovaně objevuje, že SPZ čte dobře i v pohybu i za horších světelných podmínek. Sedmivrstvá skleněná čočka s infračervenou vrstvou pomáhá v noci, kdy kamera dokáže rozlišit detaily i v městském provozu se smíšeným osvětlením. Pokud upřednostníte plynulost před detailem, můžete přepnout na 2K při 60 fps nebo Full HD při 120 fps — pro situace, kdy chcete zachytit rychlé manévry. Druhá užitečná věc je integrovaný GPS modul, který kromě záznamu polohy a rychlosti hlásí blížící se radary a úsekové měření. V databázi má spoustu míst v Česku a okolních zemích, byť několik recenzentů upozorňuje, že přesnost není 100% — někdy hlásí radary, které tam nejsou, jindy zase chybí. V Rakousku a Maďarsku je podle uživatelů databáze hodně chudá. Třetí silná stránka — superkondenzátor místo baterie. Klasické lithium-iontové baterie nezvládají letní vedra v autě, kde teplota za čelním sklem dosahuje 70 °C a víc. Superkondenzátor s tím nemá problém, takže kamera by měla bez problémů přežít několik let provozu. Návrhem dál pomáhá, že kamera nahrazuje baterii právě jím — neexistuje tedy součástka, která by se mohla vyfouknout nebo přestat držet kapacitu. 3M lepicí podložka drží podle recenzí pevně, dotykový displej je relativně intuitivní a v balení dostanete autonabíječku s druhým USB-C portem pro nabíjení telefonu — drobnost, ale praktická. S čím počítat Tady je toho několik. První věc — aplikace NAVITEL DVR Center je v recenzích systematicky kritizována. Recenzenti ji popisují jako „retardovanou“, „ze školního projektu“ nebo „ze 5 let starého softwaru“. Hlavní problém je extrémně pomalý přenos videí přes Wi-Fi — pětiminutové video se stahuje 10 minut, dvouhodinová cesta se prakticky nedá přenést. Pokud nutně potřebujete záznam v telefonu, většina lidí volí cestu vyndání karty a překopírování přes čtečku do PC. Druhý problém, na který upozorňují uživatelé Octavia 4 a podobných moderních aut — kamera má USB-C port, ale s oboustranným USB-C kabelem nefunguje. Vyžaduje USB-A kabel a redukci na USB-C. To znamená, že pokud máte v autě jen USB-C zásuvku, potřebujete redukci. Hloupá designérská chyba, kterou recenzenti opakovaně zmiňují. Třetí věc — kamera se zahřívá. Recenzenti to píší v podstatě všichni a několik z nich má obavy z létního provozu. Výrobce tvrdí, že je to v rámci bezpečných parametrů, ale po roce používání pár recenzentů hlásilo poruchu nebo nemožnost spustit zařízení. Drobnější výhrady — úhel kamery se nedá plynule nastavovat, jen ve skocích. Zvuková signalizace radarů a omezení rychlosti je na výchozí nastavení dost hlasitá a otravná, ale dá se vypnout. Parkovací režim funguje pouze se samostatně prodávaným NAVITEL SMART BOX MAX — bez něj kamera při zaparkovaném autě nezaznamená nic. A balení neobsahuje paměťovou kartu. Máte v autě palubní kameru, nebo se zatím spoléháte na svědky a pojišťovnu? O autorovi Jakub Kárník