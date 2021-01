Chyba v Google vyhledávání způsobovala zamrzání. Taky vás potkalo?

Jak už jsme se mnohokrát přesvědčili, i tak velkému technologickému gigantovi jako je Google se občas něco úplně nepovede. S množstvím všemožných služeb, které poskytuje, se tomu vlastně ani nelze divit. Americká firma nedávno řešila menší problém v oblasti, která ji proslavila – vyhledávání. Ukázalo se, že určitý způsob nastavení při Google vyhledávání způsoboval zamrznutí celé karty prohlížeče. Stalo se tak v případě, kdy uživatel filtroval nalezené výsledky pomocí kalendáře.

Velmi nepříjemná věc, pokud právě takovou formu třídění potřebujete. Namísto výsledků se uživatelé dočkali zamrznutí karty, na které vyhledávání probíhalo. Podle reakcí u příspěvku na podpoře stejný problém postihlo minimálně dalších cca 370 lidí. Číslo bude ale pravděpodobně mnohem vyšší. Firmě ale patří pochvala za přiznání problému a také za rychlost, s jakou celý problém odstranila. Během pár hodin už zmíněné nastavení v Google vyhledávání fungovalo dobře a zamrznutí karty nezpůsobovalo.

The issue with Custom Range has now been resolved. Our apologies for the inconvenience.

— Google SearchLiaison (@searchliaison) January 20, 2021