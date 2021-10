Společnost Nanoleaf, která je jednou ze špiček ve svém oboru představila nový produkt s názvem Nanoleaf Lines. Jedná se o úzké pruhy, které umí svítit dvěma barvami najednou. Pokud ale nemáte svou fantazii a nechcete se s nastavováním obtěžovat, můžete si vybrat některou z 19 přednastavených režimů, které jsou pojmenovány podle nálad.

Chytrá světla Nanoleaf Lines

Potěší taktéž funkce Rhythm (rytmus), která synchronizuje světla s hudbou, takže si doma můžete udělat diskotéku, pokud o to z nějakého důvodu máte zájem. Jestliže hrajete hry nebo často sledujete filmy, můžete využít funkci, která přizpůsobuje barvy aktuálně spuštěnému obsahu na obrazovce, což by vás dle společnosti mělo lépe vtáhnout do děje.

Nanoleaf Lines jsou stejně jako ostatní produkty kompatibilní hned s několika ekosystémy a hlasovými asistenty jako je třeba Google Asistent nebo Amazon Alexa. Předobjednávky startují již dnes, přičemž cena za jedno balení, ve které naleznete 9 těchto pruhů začíná na 200 dolarech, což je asi 4 400 korun bez daně. Sada 3 dalších světel vychází na 80 dolarů, tedy asi 1 800 korun bez daně.

Máte doma chytré osvětlení? Jaké?

