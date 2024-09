Famózní nabíjecí stanice Zeus je teď o 16 tisíc levnější. Ale nemeškejte

Nabíjecí stanice AlzaPower Station Zeus 3250 Wh se prodává jen za 38 493 Kč

V rámci Dnů Alza ji tak seženete s 30% slevou

Nabízí kapacitu 3 248 Wh a výstupní výkon 2 000 W

Není to hračka pro každého – ale pokud nabíjíte hodně zařízení a potřebujete nejrůznější typy portů včetně klasických zásuvek, tak by tahle famózní nabíjecí stanice o hmotnosti 36,3 kilogramů mohla být to pravé pro vás. Nabízí toho tolik, že je to až k neuvěření.

AlzaPower Station Zeus 3250 Wh dokáže zajistit dostatek energie v kempu, dílně i na chatě. Obsahuje LiFePo4 akumulátor a její kapacita je 3 248 Wh. Nedělá jí problém utáhnout vrtačku, stejně jako lednici v autě. A kromě mnoha různých portů nabízí i 5 klasických elektrických zásuvek 230 V.

Její maximální výkon je 2 000 W, ale krátkodobě zvládne dosáhnout až 3 000 W. Poslouží vám pro jednorázová dobití, ale je stavěna i jakožto záložní zdroj, který vás nenechá ve štychu při náhodném výpadku elektrického proudu. Abyste si mohli nabít mobil, chytré hodinky, tablet, foťák nebo jakékoliv jiné zařízení, můžete využít některý ze 4 USB-A nebo 2 USB-C portů.

Všechna USB-A podporují rychlonabíjení Quick Charge 3.0 a každé z nich nabízí výkon až 18 W. Porty USB-C podporují zase rychlonabíjení Power Delivery a nabízejí výkon až 100 W. Doplňuje je i 12V zástrčka pro nabíječku určenou do autozapalovače. A opomenout nemůžeme ani 2 šikovné konektory DC 5521.

Další nečekané vychytávky

Nabíjecí stanice AlzaPower Station Zeus toho ale nabízí ještě víc. Aby vám vydržela dostatečně dlouho i v místech mimo civilizaci, disponuje solárním panelem (12–60 V) s výkonem až 600 W. Pokud se rozhodnete pro klasické dobíjení ze sítě, nemusíte se děsit, že nad tím strávíte celý den – za neuvěřitelné 3,5 hodiny je na plné kapacitě.

Sama o sobě je velmi odolná a samozřejmě má přepěťovou ochranu i pojistku proti přehřátí. Aby se vám s ní lépe manipulovalo, jistě oceníte její kolečka, stejně jako madla na bocích stanice. Na displeji přitom stále můžete sledovat, jak na tom AlzaPower Station Zeus aktuálně je. A dat nabízí velké množství – od aktuálního stavu nabití až po chybové hlášky.

Běžně stojí téměř 55 000 Kč. V rámci akce Dny Alza ji ale můžete sehnat o 30 % levněji, tedy za 38 493 Kč. Stačí zadat při nákupu do košíku slevový kód DNYALZA30.

Používáte nabíjecí stanici nebo máte jiný typ zálohy energie?

Zdroj: Alza