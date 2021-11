Na YouTube končí jedna z nejdůležitějších věcí. Komunita se bouří

Začátkem roku se začalo na YouTube experimentovat se skrýváním počtu dislajků u videí. Důvod? Prý aby se zamezilo útokům na tvůrce. Po červencové analýze si v YouTube skutečně vyhodnotili, že se počet útoků snížil a tak se Google rozhodl oznámit, že začne skrývat počet dislajků napříč celou YouTube platformou.

Zatím to však neznamená, že by tlačítko “To se mi nelíbí” u videí zmizelo. Můžete jej stále používat, ačkoliv se celkový počet zobrazí jen tvůrcům a nebude veřejný. Je to prý jeden z mnoha kroků, které platforma podniká pro ochranu tvůrců videoobsahu. To je sice všechno hezké, ale osobně jsme na tuto metriku koukali z toho důvodu, abychom zjistili že video není jen ztráta času. Ve výzkumu však nebyl zaznamenán žádný znatelný rozdíl ve sledovanosti bez ohledu na to, zda uživatelé počet vidí či nikoliv. To je ale přece naprosto logické, co jiného také divákovi zbývá.

Dear YouTube!

Mimochodem, vůbec nejvíce “dislajkovaným” videem na YouTube je YouTube Rewind 2018, který má 3 miliony lajků a neskutečných 19 milionů dislajků. Pokud byste se chtěli dozvědět více, mrkněte na video v tomto článku, kde se problematikou zabývá YouTuber MKBHD. Obecně s tímto rozhodnutím nesouhlasí většina YouTube komunity a diváky i tvůrce si Google poštval tak trochu proti sobě.

Update to YouTube’s Dislike Count

Souhlasíte s tímto rozhodnutím?

Zdroj: blog YouTube