Muž stáhl falešné Google Play, do dvou hodin přišel o milion

I v České republice se z policejních zpráv nebo přiznání samotných poškozených velmi často dozvídáme, jak snadné a efektivní mohou být kybernetické útoky vedené na majitele chytrých mobilních telefonů. Stačí chvilka nepozornosti například při instalaci neprověřené aplikace, neuvážené zadání některých citlivých údajů a krádež třeba i statisíců korun je na světě. Základní poučkou je neinstalovat nic mimo obchod Google Play, ale co když vás “zradí” právě on? To ukazuje odstrašující příklad úspěšného kyberútoku s Singapuru.

Na tamní policii se obrátil muž kvůli odcizení částky ve výši 71 tisíc singapurských dolarů (cca 1,13 milionu Kč) poté, co se od banky dozvěděl, že z jeho účtu bylo provedeno několik převodů do zahraničí. “Vysání” peněz z účtu prý přitom netrvalo ani dvě hodiny. Poškozený sepsal protokol a předal vyšetřovatelům svůj mobil. Ti zjistili, že jeho zařízení bylo zneužito skrze malware ukrytý ve falešné aplikaci Google Play. Zpráva neříká, odkud ji muž nainstaloval.

