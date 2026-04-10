4K OLED monitor se 165 Hz a USB-C za skvělou cenu! MSI MAG 322UP zlevnil na 15 tisíc

MSI MAG 322UP je 32" QD-OLED monitor se 4K rozlišením, 165 Hz, odezvou 0,03 ms a 10bitovou barevnou hloubkou Původně 23 990 Kč, s kódem ALZADNY20 za 15 192 Kč — sleva 37 % 4K QD-OLED za patnáct tisíc — před pár lety by to znělo jako překlep, dnes je to realita

Jakub Kárník Publikováno: 10.4.2026 22:00

32palcový 4K QD-OLED monitor za patnáct tisíc. MSI MAG 322UP stojí na Alze 15 192 Kč po zadání kódu ALZADNY20. Původní cena byla 23 990 Kč. Dostanete QD-OLED panel s nekonečným kontrastem, dokonalou černou, odezvou 0,03 ms a obnovovací frekvencí 165 Hz — v rozlišení 3840 × 2160. Uživatelé na Alze se shodují: zapnete ho a řeknete „wow". Proč 4K QD-OLED za 15 tisíc stojí za pozornost S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 4K monitor s QD-OLED obrazem pro hraní i kreativní práci — barvy, kontrast a odezva jsou v této ceně bezkonkurenční.⚠️ Zvažte, že jeden uživatel hlásí pískání při připojení přes DisplayPort na 165 Hz, maximální jas 250 nitů je nižší než u konkurence a OLED nese riziko burn-inu.💡 Za 15 192 Kč dostanete 32″ 4K QD-OLED, 165 Hz, G-Sync kompatibilitu, 10bitové barvy, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 a pivot. Proč 4K QD-OLED za 15 tisíc stojí za pozornost QD-OLED spojuje dokonalou černou a nekonečný kontrast s živými barvami Quantum Dot — pokrytí 138 % sRGB a 118 % Adobe RGB s 10bitovou barevnou hloubkou znamená přes miliardu zobrazitelných barev. Na 32″ úhlopříčce v rozlišení 4K je hustota pixelů tak vysoká, že text je ostrý jako na tištěné stránce a hry vypadají neskutečně detailně. Odezva 0,03 ms eliminuje jakékoliv rozmazání pohybu, 165 Hz a kompatibilita s G-Sync zajišťují plynulé hraní bez trhání. Připojení zahrnuje 2× HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 a USB-C. Antireflexní povrch, nastavitelná výška a pivot pro vertikální orientaci doplňují výbavu. Rovná konstrukce v poměru 16:9 se hodí jak pro hry, tak pro práci s dokumenty vedle sebe. S čím počítat Jeden uživatel na Alze upozorňuje na nepříjemné pískání při připojení přes DisplayPort na 165 Hz — přes HDMI je monitor tichý, ale omezený na 120 Hz. To je potenciální problém, pokud plánujete využít plnou obnovovací frekvenci, ale bude to spíš problém jednoho kusu. Maximální jas 250 nitů je nižší než u některých konkurentů — v tmavé místnosti to nevadí, na osvětleném stole v kanceláři to může být málo. A jako u každého OLED monitoru je tu riziko burn-inu při dlouhodobém zobrazení statického obsahu. 32″ 4K QD-OLED za 15 tisíc, nebo raději ultrawide? Co byste zvolili vy?