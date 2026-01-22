Zakřivený QHD monitor MSI se 180Hz frekvencí opět klesl pod 4 tisíce. Hráči si ho oblíbili Hlavní stránka Zprávičky Herní monitor MSI MAG 27CQ6F se vrací pod hranici 4 tisíc korun s cenou 3 990 Kč Nabízí 27" zakřivený VA panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů a obnovovací frekvencí 180 Hz Od uvedení na jaře 2024 za 5 990 Kč cena klesla o více než třetinu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste v posledních měsících sledovali cenu oblíbeného herního monitoru MSI MAG 27CQ6F, možná vás potěší aktuální vývoj. Po krátkém cenovém výkyvu se tento zakřivený 27palcový model opět dostal pod hranici 4 tisíc korun, a to na Alze. Historické minimum 3 690 Kč zaznamenal loni v listopadu, poté cena opět vystoupala, ale nyní klesla na 3 990 Kč. Při uvedení na jaře 2024 přitom MSI za tento monitor chtělo 5 990 Kč. Specifikace, které potěší hráče i pracující MSI MAG 27CQ6F využívá 27palcový VA panel se zakřivením 1500R a rozlišením Quad HD (2560 × 1440 pixelů). Pro hráče je podstatná především obnovovací frekvence 180 Hz v kombinaci s odezvou 0,5 ms, což ocení zejména příznivci akčních titulů a kompetitivních stříleček. Monitor podporuje připojení přes DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0, přičemž DisplayPort kabel najdete přímo v balení. VA technologie přináší kontrastní poměr 5000:1, díky kterému monitor zobrazuje sytou černou barvu. To oceníte při hraní her s tmavými scénami nebo při sledování filmů. Barevná hloubka činí 10 bitů a pokrytí barevného prostoru dosahuje 105 % sRGB a 85 % Adobe RGB. Maximální jas 300 cd/m² postačí pro běžně osvětlené místnosti, v přímém slunečním světle však monitor své limity ukáže. CHCI MONITOR MSI V AKCI Pro koho je monitor vhodný MSI MAG 27CQ6F cílí primárně na hráče hledající dobrý poměr ceny a výkonu. Kombinace QHD rozlišení a 180Hz obnovovací frekvence představuje rozumný kompromis mezi vizuální kvalitou a nároky na grafickou kartu. Monitor se hodí i pro běžnou kancelářskou práci, kde využijete vyšší rozlišení pro zobrazení více obsahu na obrazovce. Naopak profesionální grafici a fotografové by měli hledat jinde. VA panel sice nabízí výborný kontrast, ale pro přesnou práci s barvami existují vhodnější alternativy s IPS technologií. Stejně tak ti, kdo potřebují výškově nastavitelný stojan, budou muset počítat s dokoupením VESA držáku – základní stojan umožňuje pouze náklon. Co říkají uživatelé v recenzích Na Alze monitor nasbíral 297 hodnocení s průměrnou známkou 4,7 hvězdy a 94 % zákazníků jej doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí vynikající poměr ceny a výkonu, kvalitu obrazu a plynulost při 180 Hz. Opakovaně se objevují pochvalné komentáře na skvělé podání černé barvy a celkový herní zážitek. KOUPIT MONITOR MSI V AKCI Kritika směřuje především na plastový stojan, který působí vratce a neumožňuje výškové nastavení. Několik uživatelů také upozorňuje na nutnost kalibrace barev po vybalení, protože tovární nastavení nemusí každému vyhovovat. Občas se v recenzích objevují zmínky o problémech s pixely, ale reklamovanost monitoru zůstává na nízké úrovni 0,68 %. Uvažujete o koupi tohoto monitoru, nebo dáváte přednost jiné technologii panelu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Česko monitor MSI Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024