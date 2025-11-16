Nejvýhodnější monitor za 2,5 tisíce! Tohle 27" MSI má QHD rozlišení, 180 Hz a umí HDR Hlavní stránka Zprávičky MSI MAG 274CQF je v Black Friday za 2 458 Kč, běžně stojí tyto monitory minimálně o tisícovku více Jedná se o 27" QHD (2560×1440) monitor se 180Hz obnovovací frekvencí – skvělý poměr cena/výkon Za tuto cenu se obvykle prodávají 24" Full HD 144Hz monitory, tohle je výrazně lepší Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Black Friday přináší zajímavou nabídku na herní monitor. MSI MAG 274CQF se na Heurece prodává za 2 458 Kč, což je výrazně pod běžnou cenou. Za ty peníze dostanete 27″ zakřivený QHD panel se 180Hz obnovovací frekvencí – kombinace, která obvykle stojí okolo čtyř tisíc. Jde o nižší třídu monitorů, ale za tuhle cenu je to velmi solidní deal. Co za 2 500 korun dostanete MSI MAG 274CQF má 27palcový zakřivený VA panel s rozlišením 2560×1440 pixelů. To je QHD rozlišení – výrazně ostřejší než Full HD, ale ne tak náročné na výkon jako 4K. Pokud hrajete hry nebo pracujete s textem, QHD na 27″ je střední cesta mezi ostrým obrazem a rozumným výkonem grafické karty. Obnovovací frekvence 180 Hz znamená plynulejší obraz než standardních 60 Hz nebo dokonce 144 Hz. V rychlých hrách jako Counter-Strike, Valorant nebo Fortnite to znatelně pomáhá. Doba odezvy 0,5 ms (GtG) je rychlá i na dnešní poměry, takže rozmazání pohybu je minimální. CHCI MONITOR V AKCI VA panel nabízí kontrast 5000:1, což je výrazně víc než u IPS panelů (typicky 1000:1). Černá vypadá lépe, ne jako tmavě šedá. Na druhou stranu VA panely mají horší pozorovací úhly než IPS – pokud se díváte z boku, barvy blednou. Ale z čela, což je u monitoru normální způsob použití, to vypadá skvěle. Monitor podporuje HDR Ready, což neznamená plnohodnotné HDR jako u televizorů, ale zvládne zpracovat HDR obsah. Jas 300 nitů je průměr – na tmavší místnost stačí, ale ve velmi světlém obývacím pokoji u okna to nebude ideální. Antireflexní povrch ale pomáhá snížit odlesky. Kompromisy nižší třídy Důvod nízké ceny: tohle není premium monitor. MAG 274CQF patří do nižší střední třídy MSI sortimentu. Konektivita je standardní – 1× DisplayPort 1.4 a 2× HDMI 2.0b. HDMI 2.0b podporuje max. 144 Hz při QHD rozlišení, takže pokud chcete využít plných 180 Hz, musíte použít DisplayPort. CHCI MONITOR V AKCI Stojan umožňuje jen náklon (-5° až 20°), ne výškové nastavení ani otáčení. Pokud potřebujete ergonomické nastavení, budete muset koupit VESA držák (monitor podporuje VESA 100×100 mm). Za 2 500 korun je to jeden z nejlepších Black Friday dealů na monitory. Běžně byste za tuhle cenu dostali 24″ Full HD 144Hz panel – MSI nabízí výrazně víc. Pokud hledáte levný QHD herní monitor a nevadí vám kompromisy nižší třídy, tohle je solidní volba. Preferujete vyšší obnovovací frekvenci, nebo lepší barevné pokrytí? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday monitor MSI slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024